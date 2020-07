The Umbrella Academy 2: Il trailer ufficiale della seconda stagione ci trasporta negli anni '60

News Serie TV

La serie tratta dal fumetto di Gerard Way e Gabriel Bá torna su Neflix con dieci nuovi episodi il prossimo 31 luglio.

Un'altra Apocalisse? Davvero? Il trailer ufficiale della seconda stagione di The Umbrella Academy, in arrivo su Netflix il prossimo 31 luglio, svela finalmente dove sono finiti i fratelli Hargreeves Klaus (Robert Sheehan), Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Cinque (Aidan Gallagher), Ben (Justin Min) e Vanya (Ellen Page) dopo aver viaggiato indietro nel tempo per riscrivere la storia e salvare il mondo dall'Apocalisse che hanno inavvertitamente causato nella prima stagione. Ebbene, pare che gli eccentrici supereroi, catapultati nella Dallas dei primi anni '60, dovranno riunirsi soltanto per...scongiurare un nuovo giorno del giudizio!

The Umbrella Academy: Il trailer della seconda stagione sulle note del nuovo singolo di Gerard Way

Come si intuisce dalla clip, questa volta i fratelli non saranno così ansiosi di unire le proprie forze per salvare il mondo (di nuovo), visto che si sono rifatti una vita l'uno lontano dall'altro. Li ritroviamo, più ironici e spassosi che mai, in questo trailer impreziosito dalle note di un brano originale scritto appositamente da Gerard Way, frontman dei My Chemical Romance e co-autore, insieme a Gabriel Bá, del fumetto da cui la serie è tratta. La canzone si intitola, giustamente Here comes to End e, come spiegato da Way, è arrivata mentre sia la serie che il mondo prendevano una svolta particolare e a tratti surreale, in questo 2020.

Ma come sarà collegato l'assassinio di Kennedy alla nuova Apocalisse prospettata in The Umbrella Academy 2? Lo sapremo solo vedendo i nuovi episodi in cui i protagonisti saranno affiancati da ben tre nuovi personaggi: Yusuf Gatewood (The Originals), Marin Ireland (Homeland) e Ritu Arya (Humans) nei panni, rispettivamente, di un leader dotato di un'intelligenza fuori dal comune, di una mamma texana coraggiosa e pragmatica e di una giovane donna camaleontica ma anche imprevedibile.