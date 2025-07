The Twisted Tale of Amanda Knox: Il trailer ufficiale italiano della miniserie in arrivo su Disney+

News Serie TV

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e la key art della sua nuova miniserie originale The Twisted Tale of Amanda Knox, che debutterà mercoledì 20 agosto anche in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie, composta da otto episodi, sarà disponibile in lingua originale con sottotitoli in italiano nelle parti in inglese. Al lancio saranno disponibili i primi due episodi, mentre i restanti usciranno a cadenza settimanale.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Disney+ - HD

The Twisted Tale of Amanda Knox: Un racconto dal punto di vista di Amanda

The Twisted Tale of Amanda Knox si propone di raccontare una delle vicende giudiziarie più discusse e mediatiche degli ultimi vent'anni: l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia il 1° novembre 2007, dal punto di vista di Amanda Knox, allora ventenne americana in Erasmus, inizialmente condannata e poi definitivamente assolta nel 2015 dalla Corte di Cassazione. Il trailer ufficiale italiano mostra Amanda Knox, interpreata da Grace Van Patten (Nine Perfect Strangers, Tell Me Lies), raccontare in prima persona il motivo che l'ha spinta a tornare in Italia: "Perché per lasciarmi il passato alle spalle, non posso fare a meno di tornarci".

La serie si concentra non solo sugli eventi processuali, ma soprattutto sull'esperienza emotiva, mediatica e psicologica vissuta da Amanda. "La chiamavano Foxy Knoxy, la dipingevano come una seduttrice, ma era solo una ragazza", ha dichiarato la creatrice KJ Steinberg in un'intervista a Entertainment Weekly. Steinberg, già nota per This Is Us, è anche produttrice esecutiva della serie. Non è un caso che Amanda Knox stessa sia coinvolta nel progetto in qualità di produttrice esecutiva, insieme al marito Chris Robinson. Tra gli altri produttori figurano Monica Lewinsky (Alt Ending Productions) e Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale, Fargo). La produzione è a cura di 20th Television in collaborazione con The Littlefield Company, mentre la regia è affidata a Michael Uppendahl.

Il cast

Oltre a Grace Van Patten, nella miniserie recita anche Giuseppe De Domenico (ZeroZeroZero, Bang Bang Baby) nei panni di Raffaele Sollecito, il fidanzato dell'epoca. Il cast include anche Sharon Horgan (Bad Sisters) nel ruolo di Edda Mellas, madre di Amanda, e John Hoogenakker (Waco: The Aftermath) in quello del padre. Naturalmente sono diversi gli attori italiani coivolti: oltre a De Domenico ci sono Francesco Acquaroli (Fargo, Dogman) nei panni del procuratore Giuliano Mignini, e Roberta Mattei (Non essere cattivo) nel ruolo di Monica Napoleoni, ex capo della squadra omicidi della Questura di Perugia.