The Twisted Tale of Amanda Knox: Data e prime foto della miniserie sul delitto di Perugia

News Serie TV

Disney+ ha diffuso le prime immagini e svelato la data d'uscita della serie che racconterà il noto caso dell'omicidio di Meredith Kercher dal punto di vista di Amanda Knox.

Disney+ ha annunciato la data d'uscita e svelato le prime foto di The Twisted Tale of Amanda Knox (questo il titolo originale definitivo), la miniserie che porterà sullo schermo uno dei casi giudiziari più controversi e mediatici degli ultimi vent'anni: l'omicidio dellla studentessa inglese Meredith Kercher, a Perugia il 1°novembre 2007, e il conseguete iter giudiziario attraversato da Amanda Knox, la sua coinquilina americana che è stata a lungo la principale sospettata. La serie debutterà il 20 agosto su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale, anche in Italia. I primi due episodi saranno disponibili al lancio, seguiti da un episodio a settimana.

La trama di The Twisted Tale of Amanda Knox, una storia vera raccontata da chi l'ha vissuta

Creata da KJ Steinberg (This Is Us, Mistresses) e prodotta da 20th Television in collaborazione con The Littlefield Company, la serie esplorerà il caso di Amanda Knox, condannata e poi definitivamente assolta per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher. Secondo la sinossi ufficiale, la miniserie è "ispirata alla storia di come Amanda Knox sia stata ingiustamente condannata per il tragico omicidio della sua coinquilina, Meredith Kercher, e del suo percorso per ottenere la libertà".

Composta da otto episodi, si concentrerà quindi meno sulla dinamica del crimine e più sul percorso personale e giudiziario di Amanda Knox, durato sedici anni. "Faticavo a ricordare che Amanda era solo una ragazzina quando tutto questo è successo, perché la stampa ha avuto un ruolo devastante, e perché noi, come società di consumatori, ci siamo nutriti della storia e l’abbiamo comprata", ha dichiarato KJ Steinberg a Entertainment Weekly. "Avevo in mente l'immagine di una donna. La chiamavano ‘Foxy Knoxy’. Era vista come una seduttrice. Ma non si dà della seduttrice a una ragazza di vent'anni. Non ha senso. Penso che le false narrazioni costruite attorno a lei abbiano creato un'aura di femminilità che era strana e non meritata, e la gente ha dimenticato in fretta che era solo una bambina", ha aggiunto.

Ma il vero elemento distintivo della serie è il punto di vista scelto: il racconto sarà infatti condotto attraverso gli occhi di Amanda stessa, coinvolta direttamente nel progetto in qualità di produttrice esecutiva. Insieme a lei nel team creativo troviamo anche Monica Lewinsky e il produttore premio Emmy Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid's Tale). Le riprese si sono svolte lo scorso autunno tra Perugia, Orvieto e Roma.

Il cast

Nei panni di Amanda Knox c'è Grace Van Patten (Nine Perfect Strangers, Tell Me Lies), mentre Giuseppe De Domenico (ZeroZeroZero, Bang Bang Baby) vestirà i panni di Raffaele Sollecito, il fidanzato dell'epoca. Il cast include anche Sharon Horgan (Bad Sisters) nel ruolo di Edda Mellas, madre di Amanda, e John Hoogenakker (Waco: The Aftermath) in quello del padre. Naturalmente sono diversi gli attori italiani coivolti: oltre a De Domenico ci sono Francesco Acquaroli (Fargo, Dogman) nei panni del procuratore Giuliano Mignini, e Roberta Mattei (Non essere cattivo) nel ruolo di Monica Napoleoni, ex capo della squadra omicidi della Questura di Perugia.