The Twisted Tale of Amanda Knox: Amanda vuole raccontare la sua storia nel primo trailer della serie

Arriverà il 20 agosto su Disney+ la serie che racconterà un caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica sia in Italia che negli Stati Uniti, l'omicidio di Meredith Kercher: ecco il primo teaser trailer di The Twisted Tale of Amanda Knox.

Il caso dell'omicidio di Meredith Kercher, la studentessa inglese uccisa a Perugia il 1°novembre 2007, torna al centro dell'attenzione mediatica con l'arrivo di The Twisted Tale of Amanda Knox, la nuova miniserie in otto episodi che uscirà il 20 agosto su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale, anche in Italia. I primi due episodi saranno disponibili al lancio, seguiti da un episodio a settimana. Per la prima volta, la storia sarà raccontata proprio dal punto di vista di Amanda Knox, la giovane americana accusata (e poi assolta) per l'omicidio della sua coinquilina. Ecco il primo teaser trailer in cui sentiamo la voce dell'inteprete di Amanda, decisa a raccontare la sua storia in prima persona.

The Twisted Tale of Amanda Knox: Un racconto personale, la trama

"Molti pensano di conoscere la mia storia, ma ora tocca a me raccontarla", dice Amanda (interpretata da Grace Van Patten) nel trailer. Ed è proprio questa la promessa alla base della serie: offrire uno sguardo intimo e soggettivo su uno dei casi giudiziari più controversi e mediatici degli ultimi vent'anni, dal punto di vista di chi lo ha vissuto da protagonista. Amanda Knox, all'epoca una ventenne di Seattle in Erasmus a Perugia, fu arrestata pochi giorni dopo l'omicidio di Meredith Kercher e condannata nel 2007. Dopo anni di processi, ribaltamenti e battaglie mediatiche, è stata definitivamente assolta dalla Corte di Cassazione nel 2015.

Il team di produzione

Ideata da KJ Steinberg (This Is Us, Mistresses) e prodotta da 20th Television in collaborazione con The Littlefield Company, The Twisted Tale of Amanda Knox non si limita a ricostruire le indagini e l'iter processuale, ma si concentra invece sull'esperienza emotiva, psicologica e mediatica vissuta da Amanda nel corso della sua lunga odissea giudiziaria. "La chiamavano 'Foxy Knoxy', la descrivevano come una seduttrice. Ma Amanda era solo una ragazzina. Le false narrazioni costruite attorno a lei hanno distorto la realtà", ha spiegato Steinberg a Entertainment Weekly. Non a caso, Amanda Knox è coinvolta direttamente nel progetto in qualità di produttrice esecutiva, insieme al marito Chris Robinson. Tra i produttori ci sono anche Monica Lewinsky (Alt Ending Productions) e Warren Littlefield (The Handmaid’s Tale, Fargo).

Il cast

Oltre a Grace Van Patten (Nine Perfect Strangers, Tell Me Lies), nella miniserie recita anche Giuseppe De Domenico (ZeroZeroZero, Bang Bang Baby) nei panni di Raffaele Sollecito, il fidanzato dell'epoca. Il cast include anche Sharon Horgan (Bad Sisters) nel ruolo di Edda Mellas, madre di Amanda, e John Hoogenakker (Waco: The Aftermath) in quello del padre. Naturalmente sono diversi gli attori italiani coivolti: oltre a De Domenico ci sono Francesco Acquaroli (Fargo, Dogman) nei panni del procuratore Giuliano Mignini, e Roberta Mattei (Non essere cattivo) nel ruolo di Monica Napoleoni, ex capo della squadra omicidi della Questura di Perugia.