The Time Traveler’s Wife: Theo James e Rose Leslie nel primo trailer della serie HBO

Scritto dal co-creatore di Sherlock Steven Moffat, il drama è basato sul romanzo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger.

Theo James e Rose Leslie sono i protagonisti di un'avventura romantica che sfida letteralmente il tempo e le leggi della fisica. HBO ha diffuso il primo trailer di The Time Traveler’s Wife, la serie basata sul romanzo di Audrey Niffenegger in Italia pubblicato con il titolo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Il drama, che porta la firma dell'acclamato sceneggiatore di Sherlock e Doctor Who Steven Moffat e che è diretto da David Nutter (Il Trono di Spade), è atteso sulla rete via cavo americana a maggio (in Italia presumibilmente in seguito su Sky e in streaming su NOW).





The Time Traveler's Wife: La trama

The Time Traveler's Wife mescola in sei episodi romanticismo e fantascienza raccontando la storia d'amore di Clare Abshire (Leslie, la Ygritte de Il Trono di Spade) e Henry DeTamble (James visto in Sanditon) il cui matrimonio ha un problema: lui ha una malattia genetica che lo fa viaggiare nel tempo. "Non è un superpotere, ho qualcosa che non va", dice Henry nel teaser. "Non riesco a mantenere il controllo del momento attuale, sparisco. Torno indietro nel tempo. Non è qualcosa che posso cambiare", aggiunge mentre lo vediamo improvvisamente scomparire e lasciare soltanto i vestiti sul pavimento.

Clare ha mantenuto questo segreto per quasi tutta la vita, da quando aveva sei anni e riceveva visite da quello che lei credeva un amico immaginario dal futuro. Con il passare degli anni, ha iniziato a rendersi conto che il suo amico era reale ma era un viaggiatore nel tempo, in visita dal suo futuro. Capisce così che un giorno incontrerà quell'uomo e dovrà presentarsi, perché lui non la riconoscerà. Diventerà così la moglie del viaggiatore nel tempo. Nella clip la sentiamo esprimere le sue preoccupazioni: "Quando va via io aspetto e mi preoccupo. Mi chiedo dove sia, in che epoca sia e se sia in pericolo. Ma ho sposato un uomo che viaggia nel tempo, è complicato".

Il film del 2009 e la versione di Steven Moffat

Se ve lo state chiedendo, lo stesso romanzo di Audrey Niffenegger è stato già adattato in passato, per il grande schermo, nel film del 2009 conosciuto in Italia con il titolo Un amore all'improvviso; in quell'occasione i protagonisti erano Rachel McAdams ed Eric Bana. Questo adattamento è però frutto dell'interpretazione di Steven Moffat, che non ha mai fatto mistero di essere un grande fan del libro e di essere stato ispirato da questa storia in più occasioni. "Adattarlo per la televisione per me è l'emozione di una vita. Questa sarà la storia d'amore di cui abbiamo bisogno in questo momento", aveva detto lo sceneggiatore quando la serie era stata annunciata.