The Time Traveler’s Wife: L'intenso trailer ufficiale della serie romantica di HBO

Theo James e Rose Leslie sono i protagonisti del drama basato sul romanzo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo di Audrey Niffenegger.

"Viaggiare nel tempo. Non è un superpotere. È una forma di disabilità", afferma Henry (Theo James) all'inizio del trailer ufficiale di The Time Traveler’s Wife, la serie basata sul romanzo di Audrey Niffenegger in Italia pubblicato con il titolo La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo. Insieme a Rose Leslie, è il protagonista di un'avventura romantica che sfida le leggi della fisica e che, possiamo scommetterci, ci terrà incollati allo schermo. Il drama, che porta la firma dell'acclamato sceneggiatore di Sherlock e Doctor Who Steven Moffat e che è diretto da David Nutter (Il Trono di Spade), arriverà su HBO, negli Stati Uniti, il 15 maggio (in Italia presumibilmente in un secondo momento su Sky e in streaming su NOW). Guardate qui sotto il trailer ufficiale.

The Time Traveler's Wife: La trama

The Time Traveler's Wife racconta in sei episodi di una struggente storia d'amore tra Clare (Leslie, la Ygritte de Il Trono di Spade) e Henry (James, Sanditon) il cui matrimonio ha un problema: lui ha una malattia genetica che lo fa viaggiare nel tempo. Clare Abshire ha mantenuto questo segreto per quasi tutta la vita, da quando aveva sei anni e le faceva visita quello che lei credeva un amico immaginario, un uomo gentile e divertente che le raccontava storie dal futuro. Con il passare degli anni, è diventata una bellissima giovane donna e ha iniziato a rendersi conto che il suo amico non era immaginario: è un viaggiatore nel tempo, in visita dal futuro. E non proviene da un futuro qualsiasi ma dal suo futuro. Così Clare capisce di avere un appuntamento con il destino. Un giorno incontrerà un giovane di nome Henry DeTamble - che conoscerà molto bene ma che non la riconoscerà affatto - e diventerà la moglie del viaggiatore nel tempo. Completano il cast Desmin Borges (You're the Worst) nei panni di Gomez e Natasha Lopez nei panni di Charisse.

L'interpretazione di Steven Moffat

Steven Moffat si è mostrato da subito molto entusiasta di questo progetto che, ha detto, teneva nel cassetto da molto tempo. “Ho sempre amato il romanzo straordinario e commovente di Audrey Niffenegger e mi ha ispirato molte volte, quindi adattarlo per la televisione è l'emozione di una vita. Lavorare con David Nutter è una gioia e un onore, così come con Rose Leslie e Theo James nei panni di Clare e Henry, e Natasha Lopez e Desmin Borges nei panni di Charisse e Gomez, questa sarà la storia d'amore di cui abbiamo bisogno in questo momento", aveva detto lo sceneggiatore quando HBO aveva annunciato la serie. Se ve lo state chiedendo, lo stesso romanzo è stato già adattato in passato, per il grande schermo, nel film del 2009 conosciuto in Italia con il titolo Un amore all'improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana. Ma, a giudicare da queste prime immagini, questa nuova versione sarà molto più intensa e contemporanea.