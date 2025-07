The Terminal List: Lupo Nero, il trailer ufficiale italiano dello spin-off prequel su Ben Edwards

News Serie TV

Ecco il trailer ufficiale italiano dello spy thrller The Terminal List: Lupo Nero, spin-off prequel della serie di Prime Video su James Reece.

Prima della seconda stagione di Terminal List, James Reece tornerà su Prime Video per prendere parte al racconto della ricca storia del suo ex compagno di squadra Ben Edwards nello spin-off prequel The Terminal List: Lupo Nero. Lo spy thriller, creato dallo stesso David DiGilio della fortunata serie originale insieme con Jack Carr, l'autore dai cui romanzi quest'ultima è tratta, si mostra in una nuova anteprima - il trailer ufficiale italiano - in attesa del debutto sul servizio streaming il 27 agosto, con i primi tre episodi seguiti da un nuovo appuntamento ogni mercoledì.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Prime Video con Taylor Kitsch - HD

La trama e i personaggi di The Terminal List: Lupo Nero

Presentata come una "storia originale", quindi in gran parte inedita anche per i lettori dei romanzi incentrati su James Reece, The Terminal List: Lupo Nero segue il percorso di Ben Edwards (interpretato anche in questo caso da Taylor Kitsch) dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti, meglio conosciute come Navy SEAL, al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA. Più si addentra in questa zona grigia, più diventa difficile resistere ai suoi impulsi più oscuri. "Ogni uomo ha due lupi dentro di sé - bianco e nero - che combattono per il controllo", spiega la sinossi ufficiale. "Quale lupo nutrirà Ben Edwards?".

La nuova serie, che promette di approfondire il lato meno conosciuto dei conflitti e il costo umano che implicano, vede anche il ritorno di Chris Pratt nei panni di James Reece e di Jared Shaw in quelli di Ernest 'Boozer' Vickers. Luke Hemsworth (Westworld - Dove tutto è concesso) interpreta l'egocentrico agente della CIA Jules Landry, un personaggio che vedremo anche nella seconda stagione di Terminal List. Il cast include inoltre Tom Hopper (The Umbrella Academy) nel ruolo del Navy SEAL Raife Hastings, in egual misura un cacciatore, un protettore e un guardiano; Robert Wisdom (Barry) di Jed Haverford, un maestro dello spionaggio con una carriera leggendaria alle spalle e un'ultima missione davanti a sé; Dar Salim (The Covenant) di Mohammed 'Mo' Farooq, un agente delle Forze Operative Speciali Irachene precedentemente addestrato nel programma Scorpions della CIA; e Rona-Lee Shim'on (Fauda) di Eliza Perash, una veterana del Mossad che co-guida la squadra con Haverford.