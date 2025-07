The Terminal List: Lupo nero, Ben Edwards e James Reece nel primo trailer della serie prequel

News Serie TV

In attesa del debutto su Prime Video il 27 agosto, ecco il primo trailer dello spin-off prequel di Terminal List incentrato su Ben Edwards, il personaggio di Taylor Kitsch.

L'universo di Terminal List, a lungo assente dagli schermi con episodi inediti, torna finalmente ad animarsi con lo spin-off prequel The Terminal List: Lupo nero (titolo originale The Terminal List: Dark Wolf), del quale Prime Video ha diffuso il primo trailer in attesa del debutto il 27 agosto con i primi tre episodi, seguiti da un nuovo appuntamento ogni mercoledì. Chris Pratt riprende il ruolo di James Reece in attesa della seconda stagione della serie principale, ma questa volta la storia si concentra su Ben Edwards, il personaggio interpretato da Taylor Kitsch.

The Terminal List: Lupo nero, la trama e il resto del cast

Creato da Jack Carr, l'autore dal cui romanzo omonimo è tratta Terminal Lis, e dall'ideatore di quest'ultima David DiGilio, lo spy thriller segue Ben durante il suo percorso dalle forze speciali della Marina Militare degli Stati Uniti al mondo clandestino delle operazioni speciali della CIA, approfondendo il lato più oscuro dei conflitti e il costo umano che implicano. Con Kitsch e Pratt torna anche Jared Shaw, interprete di Ernest 'Boozer' Vickers.

Il cast di The Terminal List: Lupo nero include anche Tom Hopper (The Umbrella Academy) nei panni dell'iconico Navy SEAL Raife Hastings; Robert Wisdom (Barry) di Jed Haverford, un maestro dello spionaggio con una carriera leggendaria alle spalle e un'ultima missione davanti a sé, leader di un'unità segreta che aiuta a supervisionare la trasformazione di Ben; Luke Hemsworth (Westworld - Dove tutto è concesso) di Jules Landry, un egocentrico agente della CIA che nasconde una personalità pericolosamente instabile sotto il suo aspetto muscoloso (un personaggio che rivedremo nei prossimi episodi di Terminal List); Dar Salim (The Covenant) di Mohammed 'Mo' Farooq, un agente delle Forze Operative Speciali Irachene precedentemente addestrato nel programma Scorpions della CIA, la cui missione è rafforzare il suo Paese e difenderlo dai nemici esterni e interni; Rona-Lee Shim'on (Fauda) di Eliza Perash, una veterana del Mossad che co-guida la squadra insieme a Haverford; e Shiraz Tzarfati (The Walking Dead: Daryl Dixon) di Tal Varon, un giovane, feroce e ribelle membro della squadra che ha abbandonato il suo lavoro d'ufficio per essere sul campo con la sua mentore, Perash.