The Serpent Queen, su STARZPLAY la serie in costume su Caterina de' Medici: Una clip in anteprima esclusiva

La Velenosa Regina di Francia è interpretata nella nuova serie tv da Samantha Morton.

La Velenosa Regina di Francia Caterina de' Medici è la protagonista di The Serpent Queen, la nuova serie in costume di STARZPLAY disponibile in streaming dall'11 settembre, ogni domenica con un nuovo episodio in contemporanea con Starz negli Stati Uniti. A interpretarla nella sua sorprendente ascesa al potere è la nominata a due Oscar Samantha Morton (in tv già vista in The Walking Dead e The Sandman), che ComingSoon.it Serie TV vi mostra in anteprima in una clip italiana esclusiva mentre si confronta - in modo piuttosto avveduto - con una sua nuova serva.





The Serpent Queen: Cosa racconta la Serie TV

Descritta da STARZPLAY come "un drama storico con una marcia in più", The Serpent Queen dà una svolta contemporanea alla narrazione convenzionale per raccontare la storia dell'ascesa al potere di Caterina de' Medici. A 14 anni, la giovane orfana Caterina (Liv Hill la interpreta in questa versione) si sposa alla corte francese del XVI secolo. Nonostante sia una cittadina comune, è la nipote di Papa Clemente (Charles Dance, Il Trono di Spade, The Crown), il quale ha negoziato con il Re di Francia una ricca dote, un'alleanza geopolitica e l'aspettativa di molti eredi in cambio dell'unione in matrimonio con la sua secondogenita. Tuttavia, la prima notte di nozze, Caterina scopre che il marito è innamorato di Diane de Poitiers (Ludivine Sagnier, Lupin, The Young Pope), una bellissima dama di compagnia con il doppio della sua età.

Con il futuro improvvisamente incerto e con poche speranze di concepimento, Caterina è costretta a capire rapidamente di chi può fidarsi - sia all'interno del suo entourage personale di cortigiani che tra i membri della corte reale - mentre supera in astuzia chiunque sottovaluti la sua determinazione a sopravvivere a ogni costo, fino a diventare una delle sovrane più potenti e longeve della storia francese.

Le anticipazioni del primo episodio

Nella prima puntata di The Serpent Queen, intitolata in virtù di quello stile contemporaneo Medici Bitch, la storia di Caterina si snoda attraverso flashback mentre racconta il suo passato e impartisce le lezioni che ha imparato alla sua nuova serva e confidente, Rahima (Senia Nanua, La ragazza che sapeva troppo).