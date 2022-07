The Santa Clauses: David Krumholtz sarà di nuovo Bernard nella serie sequel di Disney+

News Serie TV

La nuova serie disponibile in streaming a Natale. L'attore si riunisce con Tim Allen e Elizabeth Mitchell.

Sta diventando sempre di più un Natale in famiglia - così come deve essere - quello che Disney+ sta preparando per la fine dell'anno. Il servizio streaming ha annunciato che in aggiunta a Tim Allen e Elizabeth Mitchell, The Santa Clauses, serie sequel del famoso film natalizio del 1995 Santa Clause, coinvolgerà anche David Krumholtz nuovamente nei panni di Bernard, l'amato ex capofolletto da lui interpretato nei primi due film.

The Santa Clauses: La trama e gli altri membri del cast

Scritta da Jack Burditt (30 Rock, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt), The Santa Clauses ritrova Scott Calvin (Allen) alla soglia dei 65 anni, consapevole che non potrà essere Babbo Natale per sempre. Sta iniziando a perdere colpi nelle sue responsabilità come Babbo Natale e, cosa più importante, ha una famiglia che potrebbe finalmente beneficiare di una vita nel mondo normale, in modo particolare i suoi due figli che sono cresciuti al Polo. Con un bel po' di elfi, bambini e una famiglia da accontentare, Scott si mette alla ricerca di un Babbo Natale adatto a sostituirlo, mentre prepara la sua famiglia a una nuova avventura per una vita a sud del Polo.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, Mitchell riprenderà il ruolo di Carol Calvin, la moglie di Scott introdotta nel secondo film. Kal Penn (Dr. House) interpreterà Simon Choksi, un ambizioso inventore di giochi e sviluppatore di prodotti e un devoto padre single, apparentemente il prossimo Babbo Natale. Matilda Lawler (Station Eleven) vestirà i panni di Betty, la scorbutica e pretenziosa capo dello staff di Babbo Natale, l'elfa più intelligente nella stanza che non si fa problemi a litigare con lui per assicurarsi che le renne volino in tempo. Elizabeth Allen-Dick (figlia di Allen nella realtà) e Austin Kane saranno i figli di Scott e Carol, Sandra e Cal. Devin Bright (The Unicorn) ha ottenuto il ruolo di Noel, uno degli elfi più fidati di Babbo Natale. Mentre Rupali Redd interpreterà Grace, l'amorevole figlia di Simon.