The Runarounds: Data e trailer ufficiale della nuova serie dell'ideatore di Outer Banks

Prime Video annuncia la data di uscita e mostra il trailer ufficiale di The Runarounds, la nuova serie tv incentrata sull'omonima giovane band vista in un episodio di Outer Banks.

Non ufficialmente uno spin-off di Outer Banks, la nuova serie del suo co-ideatore Jonas Pate per Prime Video, The Runarounds, interesserà moltissimo ai numerosi fan del teen drama d'avventura ambientato nella Carolina del Nord, negli stessi luoghi che erano stati di Dawson's Creek prima e One Tree Hill dopo. Questo perché, come suggerisce il titolo stesso, espanderà la storia dell'omonima band vista proprio in Outer Banks, in un episodio della terza stagione. Il servizio streaming ne ha annunciato la data di uscita, il 1° settembre con tutti gli otto episodi, e ne ha diffuso il trailer ufficiale.

The Runarounds: La trama della nuova serie tv

Descritta come un teen drama musicale, The Runarounds segue un gruppo di neodiplomati di Wilmington, nella Carolina del Nord, che, uniti dall'amore per la musica e dalla passione condivisa per la fama, hanno formato una band nella speranza di fuggire al futuro banale che si prospetta loro. Mentre si lanciano nella ricerca del successo e cercano di capire chi sono, incontrano grossi problemi lungo la strada. Ovvero, si innamorano e si mettono nei guai nel corso di un'estate.

I protagonisti della serie sono veri musicisti che interpretano versioni romanzate di se stessi - personaggi che lottano per destreggiarsi tra le aspettative delle loro famiglie e dei loro amici. I loro nomi sono William Lipton, Axel Ellis, Jeremy Yun, Zendé Murdock e Jesse Gollihe. In un'intervista con Entertainment Weekly, Pate ha raccontato che sono state 5,000 le band che, in una sola settimana, hanno risposto all'appello che lui e le star di Outer Banks Chase Stokes e Madelyn Cline avevano lanciato sui social network a giovani musicisti per recitare nella nuova serie. Da quando è stato girato l'episodio pilota nel 2022, "hanno scritto un sacco di canzoni. Hanno appena suonato al loro primo festival a Charlotte. Ora hanno finito il liceo e musicalmente sono assolutamente autentici. È fantastico".