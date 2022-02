The Rookie: Uno spin-off con Niecy Nash protagonista in sviluppo a ABC

News Serie TV

La potenziale nuova serie e la sua protagonista saranno presentati in due prossimi episodi della stagione 4 di The Rookie.

The Rookie è l'ultimo procedurale della tv americana di cui si prospetta l'ampliamento dell'universo narrativo, e quindi la nascita di un franchise. ABC ha annunciato a sorpresa lo sviluppo in fase avanzata di uno spin-off del poliziesco con protagonista il veterano di Castle Nathan Fillion (in Italia in onda su Rai 2 ogni domenica sera). Il progetto, che sarà presentato al pubblico della serie con un backdoor pilot in due parti durante l'attuale quarta stagione, si concentrerà non su una recluta del Dipartimento di Polizia di Los Angeles come l'originale ma su una recluta dell'FBI. Una donna interpretata dalla star di Claws Niecy Nash.

The Rookie: I primi dettagli dello spin-off

L'attrice interpreterà Simone Clark, una matricola dell'FBI più anziana di quanto ci si aspetterebbe da una persona in una posizione simile. Una donna sulla cinquantina, Simone è una forza della natura, l'incarnazione vivente che i sogni non hanno età. È la recluta più anziana all'Accademia dell'FBI. In sostanza, una sorta di versione al femminile del John Nolan di Fillion, entrato nella polizia di Los Angeles all'età di 45 anni.

Nel doppio episodio che prossimamente introdurrà il personaggio e la nuova serie, l'agente Nolan e la divisione di Los Angeles dell'FBI avranno bisogno dell'aiuto dell'apprendista Simone Clark quando uno dei suoi ex studenti è sospettato di terrorismo in seguito a un'esplosione in una centrale elettrica locale. "Sono felicissima di recitare in The Rookie e di dare vita a Simone Clark! È un pesce fuor d'acqua vivace e pepato", ha detto Nash in una nota. "Il cast è fantastico e non vedo l'ora di interpretarla!".