The Rookie: Il nuovo spin-off ambientato a nord sarebbe vicino all'ordine del pilota

News Serie TV

Il potenziale nuovo spin-off di The Rookie starebbe facendo importanti progressi. Nuovi dettagli emergono in vista del probabile ordine dell'episodio pilota.

Nel corso degli anni, l'apprezzato poliziesco di ABC The Rookie ha provato più volte a espandere il proprio universo con uno spin-off. Il tentativo finalmente riuscito del 2022, The Rookie: Feds, è andato in onda solo per una stagione prima di essere cancellato. Ora, l'ideatore Alexi Hawley ci sta riprovando, con un progetto che Deadline dice stia guadagnando velocemente terreno, al punto che l'ordine dell'episodio pilota sarebbe vicino.

The Rookie: Cosa si sa del nuovo spin-off?

Rispetto all'ultima volta in cui se n'era parlato, a dicembre, i dettagli sono molti di più. Intitolata provvisoriamente The Rookie North, la potenziale nuova serie porta l'azione da Los Angeles e la California, dov'è ambientata The Rookie, allo Stato di Washington, quindi più a nord. La storia si concentra su un poliziotto alle prese con il suo "secondo atto". Ruolo per il quale sarebbero in corso i casting, dai quali dipenderebbe l'ordine del pilota.

Il protagonista dovrebbe chiamarsi Alex e avere un'età compresa tra i 40 e i 50 anni. Si tratta di un ex perfezionista che diventa un poliziotto alle prime armi dopo che la sua vita non è andata come previsto. "Il motore della serie è la reinvenzione, e il modo di farlo è arrivare a una fase della propria vita in cui non si è felici della propria situazione e si vuole cambiare", aveva detto Hawley a TVLine in una precedente occasione. Al fianco di Alex troveremo ovviamente diversi altri personaggi, tra cui un paio di agenti istruttori, altre reclute e un capo della polizia.

"Sono davvero soddisfatto della sceneggiatura", aveva aggiunto Hawley. "In definitiva, stiamo aspettando di capire quali sono le esigenze [a ABC], ma sono molto ottimista al riguardo". Poi aveva puntualizzato: "Ero molto ottimista anche per la terza stagione di The Recruit [l'altra sua serie per Netflix], e alla fine non si è fatta. Ma, sai, sono due cose diverse. Abbiamo appena avuto un'ottava stagione di The Rookie, la serie funziona davvero bene per ABC... A parte questo, la questione non è nelle mie mani".