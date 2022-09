The Recruit: Noah Centineo nella prima foto della nuova serie d'azione di Netflix

News Serie TV

L'attore della saga di Tutte le volte che ho scritto ti amo cambia genere e interpreta un giovane avvocato della CIA in un progetto tutto nuovo, in streaming dal 16 dicembre.

È diventato famoso soprattutto grazie al ruolo del rubacuori Peter nella trilogia romantica di Tutte le volte che ho scritto ti amo e sequel, ma ora il ventiseienne Noah Centineo fa sul serio. Ospite dell'evento virtuale per i fan Tudum, l'attore ha svelato qualche anticipazione sulla nuova serie Netflix che lo vedrà come protagonista, The Recruit, di cui è stata diffusa la prima foto (che vedete sopra). L'appuntamento è per il 16 dicembre in streaming sulla piattaforma.

La trama e il cast di The Recruit

Creata dall'ideatore di The Rookie Alexi Hawley, The Recruit si concentra su un ignaro giovane avvocato della CIA (Centineo) che rimane invischiato in una rete di pericolose politiche di potere internazionale quando una ex risorsa minaccia di esporre la natura della sua relazione a lungo termine con l'agenzia a meno che non la scagionino da un grave crimine.

Nel cast della serie ci sono anche Aarti Mann nella parte di Violet, Daniel Quincy Annoh che sarà Terence, Vondie Curtis Hall nel ruolo di Walter Nyland, Kristian Bruun come Janus Ferber, Laura Haddock che interpreterà Max, Colton Dunn nel ruolo di Lester e Fivel Stewart che sarà Hannah.

Noah Centineo proiettato nel mondo dell'azione

Dimenticate quindi il romanticismo di Peter e i corridoi del liceo. Centineo ha descritto The Recruit come "qualcosa di un po' diverso" - anche se c'è sempre la possibilità che il suo personaggio di avvocato sia anche un rubacuori. La giovane star, vista in precedenza anche in altre serie young adult come The Fosters e Good Trouble, ormai è sempre più proiettata verso il genere action. La vedremo infatti anche al fianco di Dwayne Johnson nell'epopea dei supereroi DC Black Adam; in quell'occasione Centineo interpreterà Atom Smasher, un membro della Justice Society che può controllare la sua struttura molecolare, ovvero può cambiare le sue dimensioni e calibrare la sua forza.