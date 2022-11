The Recruit: Noah Centineo avvocato della CIA alle prime armi nel trailer ufficiale della serie Netflix

News Serie TV

Creato dall'ideatore di The Rookie Alexi Hawley, l'action drama arriva in streaming il 16 dicembre.

Dimenticate il rubacuori Peter della trilogia romantica di Tutte le volte che ho scritto ti amo e date il benvenuto a Owen Hendricks, giovane avvocato della CIA coinvolto in pericolose dinamiche che a ventiquattro anni non si riescono certo a gestire con tutta la fermezza di questo mondo. Noah Centineo è il protagonista di The Recruit, una nuova serie d'azione che arriverà in streaming su Netflix il prossimo 16 dicembre con gli 8 episodi della prima stagione. Lo streamer ne ha appena condiviso il trailer ufficiale italiano, che vi mostriamo qui sotto.





La trama di The Recruit

Creata dall'ideatore di di The Rookie Alexi Hawley, The Recruit è incentrata su Owen Hendricks (Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.

Nel trailer vediamo Owen cadere inevitabilmente un'oscura e pericolosa rete di intrighi internazionali. "Congratulazioni, sei seguito da tutte le Nazioni Unite", gli viene detto mentre scopre cadaveri e viene minacciato di tortura con un trapano elettrico. Nel frattempo, ha tempo anche per le donne e non disdegna una festa elegante, però, quando gli viene offerto un Martini, ribatte: "Che ne dici di un White Claw?".

Il cast

La produzione esecutiva della serie è affidata a Centineo, Doug Liman, Gene Klein, David Bartis, Adam Ciralsky e Alexi Hawley che copre anche il ruolo di showrunner. Si alternano alla regia degli episodi Doug Liman, Alex Kalymnios, Emmanuel Osei-Kuffour Jr. e Julian Holmes. Il cast include anche Fivel Stewart, Vondie Curtis Hall, Kristian Bruun, Aarti Mann, Colton Dunn e Daniel Quincy Annoh.