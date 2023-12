The Recruit: La star coreana Teo Yoo si unisce al cast della seconda stagione

News Serie TV

La serie d'azione di Netflix con protagonista Noah Centineo tornerà prossimamente con i nuovi episodi.

Un anno dopo l'uscita della prima stagione di The Recruit su Netflix, qualcosa finalmente si muove in vista della seconda (la serie, infatti, era stata rinnovata poco più di un mese dopo il debutto sulla scia dei buoni risultati d'ascolto). Si è unito al cast regolare della serie d'azione, con protagonista Noah Centineo, l'attore sudcoreano Teo Yoo.

La trama di The Recruit

Per chi ancora non la conoscesse, The Recruit è creata dall'ideatore di The Rookie Alexi Hawley e si concentra su su Owen Hendricks (Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.

Le anticipazioni della seconda stagione

Secondo Netflix, la seconda stagione dello show vede Owen "coinvolto in una situazione di spionaggio pericolosa per sua la vita in Corea del Sud, ma le cose si fanno complicate quando si rende conto che la minaccia più grande potrebbe provenire dall'interno dell'Agenzia". Il personaggio di Teo Yoo - ancora senza nome - viene descritto come un agente sudcoreano intelligente e motivato, altamente qualificato con un senso dell'umorismo sovversivo e disposto a fare di tutto per proteggere coloro a cui tiene".