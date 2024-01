The Recruit: James Purefoy, Felix Solis e altre aggiunte al cast della seconda stagione

News Serie TV

La serie d'azione di Netflix con protagonista Noah Centineo tornerà prossimamente con i nuovi episodi.

La produzione della seconda stagione di The Recruit è appena iniziata a Vancouver e arrivano notizie su interessanti nuovi personaggi, e relativi interpreti, che vedremo nei prossimi episodi. Dalle notizie precedenti sapevamo che si è unito al cast dei nuovi episodi, in un ruolo regolare, l'attore sudcoreano Teo Yoo. Oltre a lui, hanno firmato invece per dei ruoli ricorrenti diverse star, tra cui l'ex star di The Following James Purefoy e Felix Solis, visto di recente in The Rookie Feds. Ecco tutto quello che sappiamo.

Di cosa parla The Recruit

Per chi ancora non la conoscesse, The Recruit è creata dall'ideatore di The Rookie Alexi Hawley e si concentra su su Owen Hendricks (Noah Centineo), un giovane avvocato della CIA la cui prima settimana di lavoro è messa sottosopra quando scopre una lettera minacciosa dall'ex informatrice Max Meladze (Laura Haddock), che vuole denunciare l'agenzia a meno che non la scagionino da un orribile crimine. Owen presto resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti mentre attraversa il mondo nella speranza di completare la sua missione e lasciare un segno nella CIA.

The Recruit 2: La trama e i nuovi personaggi

Secondo Netflix, la seconda stagione dello show vede Owen "coinvolto in una situazione di spionaggio pericolosa per sua la vita in Corea del Sud, ma le cose si fanno complicate quando si rende conto che la minaccia più grande potrebbe provenire dall'interno dell'Agenzia". Il personaggio di Teo Yoo - Jang Kyun - viene descritto come un agente sudcoreano intelligente e motivato, altamente qualificato con un senso dell'umorismo sovversivo e disposto a fare di tutto per proteggere coloro a cui tiene". Queste le altre descrizioni dei nuovi personaggi diffuse da Netflix:

James Purefoy nel ruolo di Oliver Bonner-Jones, un affascinante e ricco uomo d'affari britannico che vive in un mondo tra legale e illegale.

Felix Solis nei panni di Tom Wallace, un diplomatico senior del Dipartimento di Stato incaricato di riportare a casa gli ostaggi americani.

Young-Ah Kim (One Ordinary Day) nei panni di Grace, un'esperta ufficiale dell'intelligence e madre single che è sotto crescente pressione per scoprire cosa sta facendo la CIA nel suo paese.

Do Hyun Shin (The Banker) nei panni di Yoo Jin Lee, una giovane donna dallo spirito libero che condivide un legame con Owen fin da bambina.

Sanghee Lee (All of Us Are Dead) nel ruolo di Nan Hee, un'aiutante coreana appassionata e premurosa con un astuto senso dell'umorismo.

Omar Maskati (Good Sam) nel ruolo di Jae King, un ragazzo ricco del jet set con una personalità affascinante e affabile.

Brooke Smith (Grey's Anatomy) nei panni di Marcy Potter, un'esperta e seria ufficiale del gruppo antispionaggio della CIA che conduce un'indagine cruciale.

Devika Bhise (The Rookie: Feds) nel ruolo di Juno Marsh, un entusiasta ufficiale del gruppo di controspionaggio della CIA che nasconde un lato selvaggio sotto la maschera di ufficiale tutto d'un pezzo

Alana Hawley Purvis (Streghe) nei panni di Amanda Fern, una severa capo stazione della CIA a Seoul che si oppone a ricevere qualsiasi istruzione da agenti della CIA.

Una data d'uscita della seconda stagione di The Recruit non è stata ancora fissata da Netflix. Le riprese, iniziate in Canada, si sposteranno anche a Seoul, come accaduto già nella prima stagione.