The Recruit cancellata dopo due stagioni

La star di The Recruit Colton Dunn ha fatto sapere che la serie con Noah Centineo non avrà una terza stagione: ecco il motivo e tutto quello che sappiamo.

Le missioni di Owen Hendricks finiscono qui. The Recruit, la serie d'azione ideata dal creatore di The Rookie Alexi Hawley e con Noah Centineo protagonista, non avrà una terza stagione perché è stata cancellata da Netflix. A dare la brutta notizia ai fan è stato Colton Dunn, attore che nella serie interpreta Lester Kitchens. In seguito Netfix ha confermato.

The Recruit non avrà una terza stagione

Con un bel po' di amarezza, Colton Dunn ha scritto sui social: "The Recruit è stata cancellata, gente. Che peccato. Condividerò alcune foto e ricordi divertenti su IG, ma volevo solo che lo sentiste da me. Grazie per averla guardata. SONO DISPONIBILE ORA! Assumetemi per la vostra serie tv!!". The Recruit ha raccontato le gesta del giovane avvocato della CIA Owen Hendricks (Centineo) mentre rimane coinvolto in pericolosi giochi di potere, tra ex informatori e pezzi grossi del governo americano. Nella prima stagione era rimasto coinvolto in ua crisi internazional in Russia mentr nella seconda - lunga 6 episodi e arrivata su Netflix lo scorso gennaio - Hendricks era finito invischiato in una situazione di spionaggio pericolosa per la sua vita in Corea del Sud.

I piani dell'ideatore erano diversi

Evidentemente i risultati d'ascolto della seconda stagione di The Recruit non hanno soddisfatto Netflix. E forse non hanno giovato l'uscita in ritardo a causa degli scioperi di sceneggiatori e attori, nonché il rilascio molto vicino a The Night Agent, un'altra serie d'azione di Netflix dai toni simili. In ogni caso, l'ideatore Alex Hawley sarebbe stato già pronto per una terza stagione e, anzi, solo poche settimane fa si diceva molto positivo circa un rinnovo. Intervistato da Deadline, aveva dichiarato: "Stiamo aspettando che Netflix faccia ufficialmente la sua parte. C'è molta buona volontà all'interno di Netflix verso la serie tv e verso Noah; penso che ritengano che Noah sia una specie di star nostrana, e lo è. Quindi, mi sento molto positivo al riguardo, il più positivo possibile in questo momento". Lo sceneggiatore si era spinto addirittura a ipotizzare le potenziali location del prossimo ciclo di episodi, cioè l'America Latina o l'Africa. Ma purtroppo le sue idee rimarranno necessariamente nel cassetto.