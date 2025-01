The Recruit 2: Noah Centineo vola in Corea nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione

News Serie TV

La serie d'azione torna in streaming su Netflix con i nuovi episodi il 30 gennaio.

L'avvocato della CIA Owen Hendricks (Noah Centineo) si prepara alla prossima missione che non solo ha tutta l'aria di essere pericolosa ed entusiasmante, ma lo porterà anche in un altro continente, precisamente in Corea del Sud. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di The Recruit, la serie d'azione ideata dal creatore di The Rookie Alexi Hawley. Guardatelo qui sotto e segnatevi la data d'uscita sul calendario: il prossimo 30 gennaio.

The Recruit 2: Trailer ITA: Stagione 2 - Il Trailer Ufficiale in Italiano della serie Netflix con Noah Centineo - HD

The Recruit: La trama e il cast della seconda stagione

The Recruit si concentra sulle gesta del giovane avvocato della CIA Owen Hendricks (Centineo) mentre rimane coinvolto in pericolosi giochi di potere, tra ex informatori e pezzi grossi del governo americano. Nella seconda stagione - lunga 6 episodi - Hendricks finirà invischiato in una situazione di spionaggio pericolosa per la vita in Corea del Sud, solo per rendersi conto che la minaccia più grande potrebbe provenire proprio dall'interno dell'Agenzia. Nel trailer vediamo il protagonista fronteggiare diversi imprevisi, compresi Nichka (Maddie Hasson), la figlia volubile di Max Meladze (Laura Haddock), che brandisce un'arma o una rissa in un night club che coinvolge la new entry Jang Kyun, interpretato dal candidato ai BAFTA Teo Yoo.

Il cast

Oltre a Centineo e Hasson, il cast regolare della seconda stagione include l'attore sudcoreano già citato Teo Yoo, Aarti Mann, Colton Dunn, Fivel Stewart, Kristian Bruun, Kaylah Zander, Angel Parker e Vondie Curtis-Hall. Inoltre tornerà Nathan Fillion nei panni di Alton West.

Le anticipazioni dell'ideatore e di Noah Centineo

"Owen si butta sempre nel profondo per vedere se riesce a uscirne", ha raccontato a Tudum lo showrunner Alexi Hawley. "Non si tratta nemmeno di guardare prima di saltare. Lui è tutto incentrato sulla sfida con se stesso", ha anticipato. Una delle sfide che affronterà il protagonista nella seconda stagione sarà il commercio di spie della Corea del Sud. Owen sarà accompagnato nel suo viaggio internazionale da alcuni volti nuovi, tra cui il già citato agente segreto coreano interpretato da Yoo, Jang Kyun. Centineo ha detto di essersi sentito entusiasta per aver lavorato con Yoo. "Il ritmo e la chimica sono fenomeni difficili da controllare. Ma, per fortuna, sono stato molto fortunato ad aver trovato un alleato in Teo per la seconda stagione", ha raccontato.

La seconda stagione riparte dai fatti che hanno chiuso la prima, quindi dopo la morte dell'ex informatrice Max Meladze (Haddock). "La testa di Owen è completamente nel caos. Ha appena assistito alla sparatoria ai danni di Max, l'ex agente della CIA per la quale ha rischiato di morire più volte, mentre veniva colpita dalla figlia Nichka. Owen si chiede come diavolo sopravviverà ai prossimi secondi della sua vita", ha dichiarato Centineo. "Owen entra in questa stagione fondamentalmente nei guai. Sa che se non vincerà, la sua carriera sarà finita. Potrebbe andare in prigione. Le persone potranno rimanere affascinate dalle cose grandiose, appariscenti e spettacolari di questa stagione, ma possono anche empatizzare con questo ragazzo che sta solo cercando di aggiustare qualcosa che ha rotto", ha aggiunto Hawley parlando con Tudum.