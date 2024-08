The Rainmaker ha trovato il suo protagonista: Milo Callaghan sarà Rudy Baylor nella serie da L'uomo della pioggia

News Serie TV

L'attore di Doctor Who vestirà i panni che furono di Matt Damon nell'omonimo film del 1997 basato sul bestseller di John Grisham.

Dopo aver scoperto che John Slattery interpreterà uno dei personaggi più iconici de L'uomo della pioggia - Leo F. Drummond - nell'adattamento tv di The Rainmaker in sviluppo a USA Network, aspettavamo per scoprire chi avrebbe interpretato, invece, il protagonista di questa storia basata sull'omonimo romanzo di John Grisham e resa immortale già dal film del 1997 diretto da Francis Ford Coppola. Ora lo sappiamo: Variety svela che il ruolo principale di Rudy Baylor, ricoperto da Matt Damon nel film, è stato affidato al giovane attore britannico Milo Callaghan.

La trama e il cast di The Rainmaker

Scritta da Michael Seitzman (Code Black) e Jason Richman (Stumptown) e da loro prodotta a livello esecutivo con Grisham, The Rainmaker segue il già citato Rudy Baylor che, uscito dalla facoltà di giurisprudenza, si scontra subito con la dura realtà della professione e, in particolare, con il leone del tribunale Leo F. Drummond (Slattery) e la sua fidanzata dell'università (ruolo assegnato invece a Madison Iseman di So cosa hai fatto). Rudy lavora insieme al suo capo e al suo trasandato paralegale e scopre due cospirazioni collegate che circondano la misteriosa morte del figlio di un loro cliente.

A questo punto nella serie manca da assegnare il ruolo di Deck Shifflet, il paralegale interpretato nel film dl 1997 da Danny DeVito. Siamo sicuri che lo sapremo presto.

Dove abbiamo visto e vedremo Milo Callaghan

Milo Callaghan, pur essendo poco noto, ha alle spalle già diverse esperienze in tv. In passato ha recitato, ricoprendo piccoli ruoli, in Doctor Who, FBI: International, Casualty e The Spanish Princess. Prossimamente lo vedremo anche nella serie Rivals, in arrivo su Disney+, accanto a David Tennant e ad Aidan Turner e nella serie prequel di Dune intitolata Dune: Prophecy. Per quanto riguarda il cinema, ha recitato nel film The Strangers: Capitolo 1 diretto da Renny Harlin.

