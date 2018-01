The Rain: Primo trailer della serie post-apocalittica di Netflix

Netflix ha diffuso il primo trailer di The Rain, nuova serie originale - la prima di produzione danese - ambientata in un mondo post-apocalittico dove un virus ha sterminato la quasi totalità della popolazione scandinava, disponibile in streaming nel 2018.

In un mondo diverso da come lo conosciamo, sei anni dopo la diffusione del brutale virus portato dalla pioggia due gemelli danesi abbandonano la sicurezza del loro bunker per andare alla ricerca dei resti della civiltà scomparsa. Ben presto si uniscono a un gruppo di giovani sopravvissuti per intraprendere un viaggio pieno di pericoli attraverso la Scandinavia ormai desolata, alla ricerca di qualsiasi segno di vita. Liberati dal loro passato comune e dalle regole della società, i membri del gruppo sono liberi di essere ciò che desiderano. Nella loro lotta per la sopravvivenza, essi scoprono che anche in un mondo post-apocalittico esistono ancora l'amore, la gelosia e molti dei problemi della vita che pensavano di essersi lasciati alle spalle con la scomparsa del mondo che un tempo conoscevano.

Il cast di The Rain include Alba August, Mikkel Boe Følsgaard, Lucas Lynggaard Tønnesen, Lars Simonsen, Iben Hjejle, Angela Bundalovic, Sonny Lindberg, Jessica Dinnage, Lukas Løkken e Johannes Kuhnke.