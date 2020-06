The Rain 3: Un video annuncia la data della terza e ultima stagione

News Serie TV

Ecco quando arriverà in streaming su Netflix l'ultimo capitolo della serie di fantascienza danese.

"La fine è solo l'inizio ma ogni inizio deve avere una fine" è l'avvertimento che dà Netflix nel comunicare la data di uscita della terza e ultima stagione di The Rain. Un video girato dietro le quinte annuncia che gli ultimi episodi della serie post-apocalittica saranno disponibili in streaming dal prossimo 6 agosto.

The Rain: La trama

In The Rain Simone e Rasmus (Alba August e Lucas Lynggaard Tønnesen) sono due fratelli che, dopo aver vissuto per anni in un bunker scampando a un virus letale che ha quasi sterminato l'intera popolazione, escono alla ricerca di viveri e incontrano altri sopravvissuti con cui intraprendono un pericoloso viaggio in una Scandinavia desolata. Con loro dovranno imparare a convivere per cercare salvezza e risposte. Nella lotta per la sopravvivenza, scoprono che anche in un ambiente post-apocalittico c'è posto per l'amore, la gelosia e molte delle difficoltà del diventare adulti che pensavano di essersi lasciati alle spalle nel mondo precedente.

Le anticipazioni della terza stagione

Non sappiamo ancora molto sulla trama della terza stagione di The Rain ma, come annuncia anche la clip, possiamo immaginare che la storia arriverà a una conclusione. Sappiamo che nel finale della seconda stagione Sarah (Clara Rosager) è stata prima uccisa e poi è tornata in vita perché contagiata dal virus trasmessole da Rasmus; quest'ultimo, preso dalla disperazione per la perdita della ragazza e ignaro del suo risveglio, si è consegnato a Sten (Johannes Bah Kuhnke), il capo dell’Apollon. Nella terza stagione, quindi, ci sarà la resa dei conti: Rasmus cederà davvero al suo lato oscuro?