The Punisher: Nuovo teaser e foto della serie tv di Netflix

In attesa di sapere quando gli episodi saranno disponibili su Netflix, la nuova serie Marvel The Punisher, nata ricordiamo da una costola di Daredevil, comincia a mostrarsi in 12 scatti diffusi dal servizio di video in streaming insieme con un nuovo teaser.

The Punisher riporta Jon Bernthal nei panni del veterano di guerra Frank Castle. Dopo aver vendicato la morte della moglie e dei figli, uccidendo tutti i responsabili, Frank scopre un complotto che non coinvolge soltanto la malavita di New York, ma ha radici ben più profonde. Ormai noto in città come The Punisher, lui deve scoprire la verità su ingiustizie che non riguardano soltanto la sua famiglia.