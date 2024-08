The Pitt: La prima foto di Noah Wyle nel medical drama che lo riporta in corsia dopo E.R.

News Serie TV

In arrivo prossimamente negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Max, la nuova serie vuole mettere in scena in modo realistico le sfide dei medici che lavorano in un pronto soccorso di un ospedale americano.

Come sarebbe il dottor John Carter di E.R. Medici in prima linea oggi? Forse un'idea possiamo farcela, visto che Noah Wyle è tornato a indossare il camice in The Pitt, nuovo medical drama in arrivo prossimamente su Max e che coinvolge gli ex produttori esecutivi di E.R. R. Scott Gemmill (anche showrunner) e John Wells. Il servizio di video in streaming ha diffuso la prima foto di Wyle nei panni del protagonista di questa nuova serie, il medico di pronto soccorso Michael Robinavitch.

The Pitt: La trama e tutto quello che c'è da sapere sulla serie con Noah Wyle

The Pitt è descritto come un medical drama che si propone di rappresentare in modo realistico le sfide che devono affrontare gli operatori sanitari nell'America di oggi. Il tutto visto attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un moderno ospedale di Pittsburgh. Max, che ha ordinato 15 episodi della serie, non ha ancora fissato una data d'uscita ma sappiamo che sarà una delle novità in arrivo la prossima stagione.

Did someone say Noah Wyle is back in a hospital?



The Max Original Series #ThePitt is coming soon to Max. pic.twitter.com/z0IzORbhOA — Max (@StreamOnMax) August 7, 2024

L'eredità di E.R. e il revival mancato

Noah Wyle, anche produttore esecutivo insieme a Gemill e Wells, saprà ripetere il successo di E.R., una serie durata ben 15 stagioni (il secondo medical drama di prima serata più longevo della tv americana, dopo Grey's Anatomy) e che ha portato a casa 23 Emmy? L'attore ha raccontato di aver deciso di tornare al genere dopo aver assistito al prezioso lavoro che i medici di pronto soccorso facevano durante i primi tempi dell'emergenza Covid. "Mi dava davvero fastidio non contribuire in modo significativo, ed è da lì che è nata l'idea per questo show che sto facendo ora. Era il desiderio di riportare i riflettori sulle persone che sono in prima linea, che si prendono cura di noi da cinque anni senza sosta. Sono stanchi, esauriti e sopraffatti, e in molti casi subiscono abusi. Sono eroi e volevo fare qualcosa che riflettesse questo", ha spiegato.

All'epoca, ha detto, insieme al team di produzione di E.R. aveva anche considerato di riportare il tv il popolare medical drama di NBC, salvo poi spostarsi su un nuova serie sganciata dal marchio E.R, anche per problemi di diritti con l'ideatore Michael Crichton. Così è nata The Pitt, in qualche modo quindi quasi una costola di quest'ultima. Vedremo se saprà appassionare gli spettatori, soprattutto quelli rimasti affezionati alle vicende del County General Hospital.