The Pitt: Il primo trailer del nuovo medical drama con la star di E.R. Noah Wyle

News Serie TV

La nuova serie, che coinvolge anche gli ex autori di E.R. Medici in prima linea John Wells e R. Scott Gemmill, debutterà negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Max a gennaio.

Noah Wyle torna a indossare il camice e a fare quello per cui era entrato nei nostri cuori: il risoluto medico di un pronto soccorso americano. Finalmente vediamo l'ex John Carter di E.R. - Medici in prima linea nel primo teaser trailer ufficiale di The Pitt, una nuova serie del genere medical drama che debutterà a gennaio 2025 (una data precisa non è stata ancora annunciata) sul servizio di video in streaming di casa HBO, Max. La serie coinvolge anche gli ex produttori esecutivi di E.R. R. Scott Gemmill (anche showrunner) e John Wells.

The Pitt: La trama e tutto quello che c'è da sapere sulla serie con Noah Wyle

The Pitt è descritto come un medical drama che si propone di rappresentare in modo realistico le sfide che devono affrontare gli operatori sanitari nell'America di oggi. Il tutto visto attraverso la lente degli eroi in prima linea che lavorano in un moderno ospedale di Pittsburgh. Wyle interpreta il dottor Michael Robinavitch (detto dottor Robby) che coordina l'equipe del pronto soccorso.Il primo trailer di The Pitt svela che la prima stagione, lunga ben 15 episodi, si svolge in tempo reale (in stile 24) e che tutti gli episodi formano un unico turno ospedaliero di 15 ore.

Le dichiarazioni dei creatori

"Siamo grati alla Warner Bros. Television e a Max per averci dato l'opportunità di tornare nel mondo della medicina urbana", avevano affermato Wyle, Wells e Gemmill in una dichiarazione congiunta. “La miriade di sfide che devono affrontare medici, infermieri, tecnici, pazienti e le loro famiglie che lavorano nelle trincee della medicina moderna sono diventate ancora più cruciali negli ultimi quindici anni, dall'ultima volta che abbiamo trattato le loro storie. Siamo entusiasti di poter tornare in questo mondo con il supporto dei nostri partner e non vediamo l’ora di ampliare i confini del realismo drammatico e dell'accuratezza medica nel seguire la vita di questi uomini e donne eroici".

L'eredità di E.R. e le accuse della vedova di Michal Chrichton

The Pitt, ancora prima del debutto, è stata al centro di una polemica. Sherri Crichton, vedova del creatore di E.R. - Medici in prima linea Michael Crichton, ha intentato una causa contro Noah Wyle, John Wells, R. Scott Gemmill e Warner Bros. Television puntando dito contro tutti loro perché, a suo dire, si sarebbero tirati indietro dalle lunghe trattative che avrebbero dovuto portare alla realizzazione di un reboot di E.R., solo per poi unire le forze per creare il nuovo medical drama del tutto simile a E.R.. Secondo la donna, insomma, The Pitt non sarebbe altro che il revival mancato di E.R, ma Warner Bros. ha risposto dicendo che è una serie completamente diversa. "La querelante non può usare il contratto del signor Crichton per E.R. come arma per soffocare la parola e impedire agli imputati di realizzare uno show sulla medicina d'urgenza", hanno risposto i querelati tramite un documento depositato in tribunale. La faccenda non è ancora arrivata a conclusione quindi aspettiamoci, soprattutto dopo l'uscita della serie, nuove polemiche.