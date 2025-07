The Pitt, il medical drama con Noah Wyle arriva su Sky e NOW: Il trailer ufficiale italiano

News Serie TV

Il nuovo medical drama con l'attore di E.R. - Medici in prima linea Noah Wyle debutta finalmente anche in Italia: il trailer, la data, il cast e tutto quello che c'è da sapere su The Pitt.

Dopo aver conquistato pubblico e critica negli Stati Uniti, The Pitt arriva finalmente anche in Italia. Il nuovo e attesissimo medical drama con Noah Wyle sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW a partire dal 24 settembre. Nel frattempo, è stato diffuso anche il trailer ufficiale italiano che anticipa l'intensità e il realismo della serie firmata dai i produttori di E.R. - Medici in prima linea R. Scott Gemmill e John Wells.

La trama di The Pitt

Ambientata nel pronto soccorso del Pittsburgh Trauma Medical Center, noto affettuosamente come The Pitt, la serie si propone di offrire uno sguardo autentico e senza filtri sulla medicina d'urgenza, mettendo al centro la vita quotidiana di medici, infermieri, specializzandi e paramedici che affrontano turni estenuanti per salvare vite in condizioni spesso estreme. Noah Wyle, amatissimo dal pubblico televisivo per il suo ruolo del dottor John Carter in E.R. – Medici in prima linea, interpreta il dottor Michael "Robby" Robinavitch, medico esperto e leader del pronto soccorso, segnato dal trauma della pandemia e dalla perdita del suo mentore. Quando un nuovo gruppo di specializzandi e tirocinanti entra a far parte del sovraffollato e sotto-organico pronto soccorso del The Pitt, si unisce a un team eterogeneo di medici, chirurghi, infermieri e paramedici, pronti ad affrontare ogni turno con determinazione e umanità. Mentre Robby si trova a fare i conti con una dirigenza ospedaliera più attenta ai tagli di bilancio che alla cura dei pazienti, i giovani medici scoprono in prima persona le difficoltà, le emozioni e le sfide della medicina d’urgenza.

Oltre a interpretare il protagonista, Wyle è anche produttore esecutivo della serie, insieme a John Wells (Shameless, The West Wing), Michael Hissrich, Simran Baidwan (Chicago Med, The Good Doctor) e Erin Jontow.

Un turno lungo quindici ore

La prima stagione di The Pitt è composta da 15 episodi, ciascuno ambientato in tempo reale, in stile 24. Ogni puntata rappresenta un'ora di un singolo turno ospedaliero, permettendo allo spettatore di vivere minuto per minuto la tensione, le scelte etiche, le emozioni e le emergenze che si susseguono nel corso della giornata. La narrazione in tempo reale contribuisce a rafforzare l'esperienza di visione mostrando la sanità americana contemporanea dal punto di vista di chi lavora in prima linea. La serie è stata accolta con entusiasmo dalla critica statunitense e la seconda stagione è già stata confermata.

Un cast corale e multiculturale

Accanto a Wyle troviamo un cast corale ricco e variegato. Tra gli altri Tracey Ifeachor nel ruolo della dottoressa Collins, Patrick Ball nei panni del dottor Langdon, Katherine LaNasa come Dana Evans, Supriya Ganesh nel ruolo della dottoressa Mohan, Fiona Dourif come dottoressa McKay, Taylor Dearden nei panni della dottoressa King, Isa Briones come dottoressa Santos, Gerran Howell nel ruolo di Whitaker e Shabana Azeez come Javadi.