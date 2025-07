The Perfect Couple: La stagione 2 sta facendo progressi, ecco da cosa lo si intuisce

News Serie TV

Nuove dichiarazioni dell'autrice Elin Hilderbrand fanno intuire che una seconda stagione di The Perfect Couple è realmente in sviluppo a Netflix. Ecco cos'ha detto.

Che The Perfect Couple possa tornare su Netflix con una seconda stagione non è più un'indiscrezione. Tre mesi dopo le prime notizie, gran parte dei dettagli emersi da un articolo di Deadline sono stati confermati da Elin Hilderbrand, l'autrice dal cui romanzo La coppia perfetta è stato tratto il fortunato ciclo inaugurale.

The Perfect Couple: Cos'ha detto Elin Hilderbrand?

Sebbene Netflix continui a tenere la bocca cucita, dalle dichiarazioni della Hilderbrand si intuisce che The Perfect Couple potrebbe diventare una serie antologica. "Se si farà una seconda stagione, si intitolerà The Perfect Couple", ha detto. "Se si farà una seconda stagione, sarà basata sul mio romanzo Il canto del cigno. Questo posso dirlo. Se si farà una seconda stagione, Joanna Calo sarà la showrunner. Ho bevuto qualcosa con lei questa settimana? Sì".

Il nome della Calo, premiata con l'Emmy per l'acclamata The Bear, era emerso già nei mesi scorsi, così come la voce secondo cui i nuovi episodi porterebbero sugli schermi una storia diversa basata su un altro romanzo della Hilderbrand. Il canto del cigno (Swan Song nella versione originale), che Timecrime pubblicherà in Italia il 25 luglio, racconta di una residenza estiva del valore di 22 milioni di dollari acquistata dai misteriosi Richardson, i quali sono soliti organizzare feste sfarzose, flirtare con diverse persone del posto, ostentare la loro ricchezza con un paio di yacht e alimentare speranze impossibili in chiunque incontrino. Quando la loro casa viene rasa al suolo da un incendio e il loro dipendente più importante scompare, l'intera isola di Nantucket finisce in subbuglio, pronta a dare battaglia per scoprire la verità.

Anche la prima stagione ha raccontato una storia ambientata sull'isola di Nantucket. Nicole Kidman e Liev Schreiber hanno interpretato i ricchissimi Greer e Tag Winbury, i cui festeggiamenti per le imminenti nozze del figlio Benji (Billy Howle) vengono rovinati dal ritrovamento del cadavere di uno degli ospiti sulla spiaggia. Nel cast anche Dakota Fanning, Eve Hewson, Meghann Fahy, Jack Reynor e Sam Nivola. La miniserie ha avuto un grande successo, debuttando al primo posto nella classifica delle serie più viste su Netflix a livello globale e rimanendo tra le prime dieci nelle cinque settimane successive, per un totale di 65 milioni di visualizzazioni.