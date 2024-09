The Perfect Couple: Il trailer ufficiale della miniserie gialla con Nicole Kidman e Liev Schreiber

News Serie TV

Con un cast stellare che include anche Dakota Fanning, Evee Hewson, Meghann Fahy e tanti altri, la nuova serie tv arriva il 5 settembre su Netflix.

Un giallo contemporaneo che fa propria la lezione dei classici di Agatha Christie: chiunque, potenzialmente, può essere l'assassino. E tutti hanno un motivo per essere sospettati. Arriva su Netflix dopodomani, il 5 settembre, la nuova miniserie The Perfect Couple. Una serie crime che ricorda, per molti aspetti, grandi produzioni HBO con un cast all star. Tra i protagonisti, infatti, ci sono Nicole Kidman, Eve Hewson, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Meghann Fahy e tanti altri (e, non a caso, la regista e produttrice esecutiva è Susanne Bier, già dietro le quinte di The Undoing). Il servizio di video in streaming ne ha diffuso il trailer ufficiale sottotitolato in italiano, che potete vedere qui sotto.

Trailer: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Nicole Kidman e Liev Schreiber - HD

La trama di The Perfect Couple

La miniserie, lunga 6 episodi e basata su un romanzo di Elin Hilderbrand, segue Amelia Sacks (Eve Hewson) mentre si prepara a sposarsi con un membro di una delle famiglie più ricche di Nantucket, guidata dalla sua futura suocera, Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) e dal devoto marito di Greer, Tag (Liev Schreiber). La futura suocera e nota scrittrice di romanzi non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati. Ma chi è che ha davvero un motivo per uccidere?

Il resto del cast e i personaggi

Completano il cast Billy Howle (The Serpent) nei panni di Benji Winbury, lo sposo; Dakota Fanning (C'era una volta a... Hollywood) che è Abby Winbury, la cognata; Meghann Fahy (The White Lotus) nei panni di Merritt Monaco, la migliore amica della sposa; Ishaan Khattar (Al di là delle nuvole) che è Shooter Dival, il migliore amico dello sposo; Jack Reynor (Inverso) che è Thomas Winbury, il fratello dello sposo; Sam Nivola (Maestro) nei panni di Will Winbury, il fratello dello sposo; Mia Isaac (Not Okay) in quelli di Chloe Carter, la figlia del capo della polizia; Donna Lynne Champlin (Crazy Ex Girlfriend) nel ruolo di Nikki Henry, la detective; infine Isabelle Adjani ha il ruolo ricorrente di Isabel Nallet, l'amica di famiglia.

Regia e produzione esecutiva sono di Susanne Bier mentre Jenna Lamia è showrunner e produttrice esecutiva. La scrittrice del libro, Elin Hilderbrand, ha scritto la sceneggiatura ed è produttrice esecutiva.