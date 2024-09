The Perfect Couple: Il successo della serie spiana la strada ad altri adattamenti dei romanzi di Elin Hilderbrand

News Serie TV

Il team creativo dietro a The Perfect Couple e l'autrice del romanzo che ha ispirato la miniserie stanno già lavorando ad altre serie tv, visti i numeri incredibili raggiunti: ecco cosa sappiamo.

Avete fatto binge watching selvaggio di The Perfect Couple e ora siete in astinenza di gialli murder mistery perfetti? Ci sarà da aspettare, ma state certi che arriveranno nuove storie basate sui romanzi di Elin Hilderbrand. Il team creativo della miniserie Netflix e la scrittrice, infatti, sono già al lavoro per adattare per il piccolo schermo altri lavori di quest'ultima. Merito dell'incredibile successo ottenuto da The Perfect Couple che, dallo scorso 5 settembre, ha tenuto incollato allo schermo un numero considerevole di spettatori ed è diventata virale sui social anche per la sua insolita sequenza di ballo nei titoli di testa.

I numeri di The Perfect Couple (che ha superato anche Emily in Paris)

The Perfect Couple racconta la storia di Amelia Sacks (Eve Hewson) e Benji Winbury (Billy Howle), il cui idilliaco matrimonio a Nantucket viene sconvolto quando il cadavere della migliore amica e damigella d'onore di Amelia, Merritt Monaco (Meghann Fahy), viene trovato proprio la mattina del grande giorno. Chi, tra gli invitati, sarà il colpevole?

La showrunner Jenna Lamia ha detto di considerare un elogio il fatto che molti hanno definito la serie "una lettura da spiaggia in formato televisivo". "È quello che volevamo ottenere, perché penso che una lettura da spiaggia sia una cosa meravigliosa", ha detto a Deadline. Nella settimana dal 16 al 22 settembre The Perfect Couple ha totalizzato 10,4 milioni di visualizzazioni, superata solo dalla recente uscita Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez. Ha persino battuto la seconda parte della quarta stagione di Emily in Paris. In meno di tre settimane, The Perfect Couple ha ottenuto circa 52,6 milioni di visualizzazioni, un risultato notevole considerato il numero di episodi (solo 6). Significa che le persone hanno preferito guardare la serie in binge watching, un episodio dopo l'altro, e che molti spettatori (nonostante il naturale calo) la stiano ancora guardando. Non è detto che, di questo passo, la miniserie non entri nella Top 10 dei titoli Netflix in lingua inglese più visti di sempre, ma questo lo sapremo ufficialmente solo quando saranno passati 91 giorni dall'uscita.

Trailer: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix con Nicole Kidman e Liev Schreiber - HD

Il ballo diventato virale

A favorire il successo di The Perfect Couple è stata anche la già iconica sigla caratterizzata da un ballo sulla spiaggia di tutti i membri del cast sulle note di Criminals di Megan Trainor. Negli ultimi 28 giorni, la canzone ha registrato un aumento degli streaming del 1770% su Spotify. Nell'ultima settimana ha raggiunto 2,6 milioni di streaming in tutto il mondo su iTunes e la stessa Megan Trainor ha partecipato al trend virale di TikTok replicando il balletto e aggiungendo il brano alla scaletta del suo tour.

Quella sequenza di danza non era originariamente prevista per i titoli di testa. Invece sarebbe stata inserita in un episodio successivo, una sequenza onirica. È stata la produttrice Gail Berman (già dietro il successo di Mercoledì e della danza virale di Jenna Ortega) a proporre di inserirla all'inizio degli episodi per confondere un po' gli spettatori e segnalare che il tono della serie sarebbe stato diverso.

Quali serie dobbiamo aspettarci dopo The Perfect Couple

Hilderbrand e Jenna Lamia hanno confermato a Deadline che stanno già lavorando insieme per adattare un altro dei suoi romanzi, anche se non hanno voluto svelare altri dettagli. Lamia ha anche anticipato che è in lavorazione un altro progetto con la star di The Perfect Couple Nicole Kidman, anche se le due cose sono separate. "Non avevamo bisogno del successo dello show per voler lavorare di nuovo insieme", ha detto Lamia, scherzando sulla creazione di un "universo cinematografico di Elin Hilderbrand". Ma il pubblico non deve aspettarsi una seconda stagione di The Perfect Couple perché, ha spiegato, la serie è sempre stata pensata come una miniserie di una sola stagione.

Il pubblico che ha divorato The Perfect Couple dovrà probabilmente armarsi di pazienza per scoprire ciò che Lamia e Hilderband stanno preparando. Nel frattempo, possono tenersi occupati leggendo gli altri 26 romanzi ambientati a Nantucket. Ma quali consiglia l'autrice a chi ha amato The Perfect Couple? "Consiglierei The Castaways che ha anche una morte inspiegabile, e probabilmente la mia serie Paradise che è ambientata nelle Isole Vergini, dove vado ogni inverno, ed è più simile a un thriller", è la raccomandazione della scrittrice la quale, nel frattempo, ha pubblicato il suo ultimo libro ambientato sull'isola, intitolato Swan Song, lo scorso giugno e ora sta già lavorando a nuove storie anche insieme alla figlia.