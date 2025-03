The Perfect Couple diventa una serie antologica? La stagione 2 in sviluppo a Netflix

News Serie TV

La miniserie di successo The Perfect Couple potrebbe tornare su Netflix con una seconda stagione incentrata su una storia diversa. L'indiscrezione.

La miniserie fenomeno The Perfect Couple potrebbe tornare su Netflix con una seconda stagione basata su un altro romanzo di Elin Hilderbrand, diventando così una serie antologica. L'indiscrezione arriva dal sempre ben informato Deadline, secondo il quale un nuovo ciclo di episodi è in sviluppo presso il servizio streaming con una nuova showrunner a bordo, la vincitrice dell'Emmy per The Bear Joanna Calo, per Netflix già dietro le quinte dell'altra miniserie di successo diventata un'antologia Lo scontro.

The Perfect Couple: La trama della potenziale seconda stagione

La potenziale seconda stagione di The Perfect Couple si baserebbe sul romanzo della Hilderbrand pubblicato nel 2024 Swan Song, che, come La coppia perfetta da cui è stato tratto il precedente ciclo di episodi, è ambientato sull'isola di Nantucket, nel Massachusetts. La storia racconta di una residenza estiva del valore di 22 milioni di dollari acquistata dai misteriosi Richardson, i quali sono soliti organizzare feste sfarzose, flirtare con diverse persone del posto, ostentare la loro ricchezza con un paio di yacht e alimentare speranze impossibili in chiunque incontrino. Quando la loro casa viene rasa al suolo da un incendio e il loro dipendente più importante scompare, l'intera isola finisce in subbuglio.

I personaggi principali di Swan Song, Leslee e Bill Richardson, sarebbero i successori spirituali di Greer e Tag Winbury, i ricchi protagonisti della prima stagione interpretati da Nicole Kidman e Liev Schreiber, i cui festeggiamenti per le imminenti nozze del figlio vengono rovinati dal ritrovamento del cadavere di uno degli ospiti sulla spiaggia. La miniserie, uscita lo scorso settembre, ha avuto un grande successo, debuttando al primo posto nella classifica delle serie più viste su Netflix a livello globale e rimanendo tra le prime dieci nelle cinque settimane successive, per un totale di 65 milioni di visualizzazioni.