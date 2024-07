The Perfect Couple: Data e primo trailer della miniserie in cui Nicole Kidman guida un cast all star

News Serie TV

Basata sul romanzo di successo di Elin Hilderbrand, la serie Netflix vede coinvolti anche Eve Hewson, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Meghann Fahy e tanti altri.

Nella nuova miniserie di Netflix The Perfect Couple Nicole Kidman fa ancora una volta ciò che le riesce meglio: la donna ricca, raffinata e con dei segreti da nascondere. Il servizio di video in streaming ne ha annunciato la data d'uscita - il prossimo 5 settembre - e ha svelato il primo teaser trailer che vedete qui sotto. Basato sul romanzo di successo di Elin Hilderbrand, il drama può contare su un cast di livello che include, oltre a Kidman, Eve Hewson, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Meghann Fahy e tanti altri, oltre che sulla regista e produttrice esecutiva Susanne Bier (già dietro le quinte di The Undoing di HBO).

La trama di The Perfect Couple

La miniserie, lunga 6 episodi, segue Amelia Sacks (Eve Hewson) mentre si prepara a sposarsi con un membro di una delle famiglie più ricche di Nantucket, guidata dalla sua futura suocera, Greer Garrison Winbury (Nicole Kidman) e dal devoto marito di Greer, Tag (Liev Schreiber). La futura suocera e nota scrittrice di romanzi non nasconde la sua disapprovazione ma non bada a spese per organizzare quello che si preannuncia come il matrimonio più importante della stagione. Ma quando sulla spiaggia appare un cadavere e vengono svelati alcuni segreti, si mette in moto un'indagine che sembra essere uscita dalle pagine di uno dei libri dell'autrice e, improvvisamente, tutti sono sospettati.

Il resto del cast

Completano il cast Billy Howle (The Serpent) nei panni di Benji Winbury, lo sposo; Dakota Fanning (C'era una volta a... Hollywood) che è Abby Winbury, la cognata; Meghann Fahy (The White Lotus) nei panni di Merritt Monaco, la migliore amica della sposa; Ishaan Khattar (Al di là delle nuvole) che è Shooter Dival, il migliore amico dello sposo; Jack Reynor (Inverso) che è Thomas Winbury, il fratello dello sposo; Sam Nivola (Maestro) nei panni di Will Winbury, il fratello dello sposo; Mia Isaac (Not Okay) in quelli di Chloe Carter, la figlia del capo della polizia; Donna Lynne Champlin (Crazy Ex Girlfriend) nel ruolo di Nikki Henry, la detective; infine Isabelle Adjani ha il ruolo ricorrente di Isabel Nallet, l'amica di famiglia.

Regia e produzione esecutiva sono di Susanne Bier mentre Jenna Lamia è showrunner e produttrice esecutiva. La scrittrice del libro, Elin Hilderbrand, ha scritto la sceneggiatura ed è produttrice esecutiva.