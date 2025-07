The Penguin: La nominata all'Emmy Cristin Milioti vuole tornare con una seconda stagione, e HBO lo ritiene possibile

News Serie TV

Dopo il successo agli Emmy con 24 nomination, una seconda stagione della miniserie The Penguin è possibile? Ecco la risposta del dirigente di HBO Casey Bloys e della nominata Cristin Milioti.

La miniserie di HBO The Penguin, in Italia disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, è stata tra le più nominate agli Emmy di quest'anno. Delle 24 candidature ottenute, inclusa miglior miniserie o serie antologica, una in particolare ha reso molto felice l'attrice protagonista Cristin Milioti, nominata per la prima volta al prestigioso premio televisivo, la quale ha approfittato del momento per esprimere il suo desiderio di tornare nei panni di Sofia Gigante, il suo personaggio.

The Penguin: Una seconda stagione è possibile?

Sebbene The Penguin sia stata concepita da Lauren LeFranc come una miniserie, ambientata ricordiamo nell'universo del film DC The Batman, il successo di pubblico e critica ha portato molti a chiedersi se potrebbe esserci una seconda stagione. Nelle scorse ore ne ha parlato anche il responsabile dei contenuti di HBO e HBO Max Casey Bloys, chiaramente entusiasta delle 142 nomination accumulate complessivamente dalle due realtà televisive, il loro risultato migliore di sempre. "È sicuramente possibile", ha detto a Deadline. "Ovviamente, Matt [Reeves] ha il film [sequel] su cui lavorare. Ma c'è senz'altro una possibilità. Penso che, al momento, la cosa più importante in quel mondo sia far uscire il film, e so che ci stanno lavorando ora".

Dal canto suo, intervistata da Entertainment Weekly, Milioti ha ammesso: "Per quanto mi riguarda, mi sembra di sicuro incompiuta. Voglio dire, mi piacerebbe molto tornare, soprattutto considerando dove abbiamo lasciato [Sofia Gigante] l'ultima volta. Perciò, per me, non sembra finita. Ma non lo so. Vedremo". Sebbene al momento non ci siano conversazioni per un ritorno in tv di The Penguin, come l'attrice ha tenuto a precisare, "so che mi piacerebbe farlo". Perché, pur avendo attraversato "alcuni momenti bui, sia emotivamente che fisicamente", nella sua interpretazione di un personaggio così complesso, "è stata una gioia poter esplorare quegli aspetti, in quanto desideravo e cercavo un ruolo come questo da un po'". E in merito alla sua prima nomination agli Emmy, come miglior attrice protagonista in una miniserie o serie antologica, ha detto: "È una giornata davvero favolosa. Sono così emozionata per la nostra serie. Lo sono per i miei colleghi del cast. Sono così emozionata che la nostra troupe sia stata riconosciuta a questo livello con 24 nomination. È un risultato davvero travolgente".

Milioti ha concluso affermando che le premiazioni tendono a renderla "molto emotiva", perché facilitano le reunion tra cast e troupe dedicatisi a un progetto. "La mia parte preferita sarà riunirmi con tutti quelli di The Penguin, perché l'abbiamo girata molto tempo fa", ha detto. "È stato davvero, davvero bello. E spero davvero, dal profondo, che potremo ripetere questa esperienza in qualche modo. [Gli Emmy] non devono essere una specie di momento celebrativo finale, ma vedremo".