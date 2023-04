The Penguin: Il primo trailer della serie spin-off di The Batman

News Serie TV

Colin Farrell sta per tornare nei panni del celebre villain di Gotham City, il Pinguino, nella serie che dà un seguito alla saga di Matt Reeves: ecco il primo trailer di The Penguin.

Il Pinguino si aggira pericolosamente tra le strade di Gotham City nel primo trailer di The Penguin, la serie spin-off del film di successo The Batman di Matt Reeves e che si concentrerà sul celebre villain di Gotham City Oswald Cobblepot/Il Pinguino, interpretato anche qui da Colin Farrell. HBO Max, nel corso di un evento stampa per presentare le novità del servizio, ha diffuso queste prime immagini che vedete qui sotto. Mentre resta ancora da definire una data di uscita, sia negli Stati Uniti che in Italia.

The Penguin: La trama

Ordinato più di un anno fa, il drama di otto episodi dà un seguito all'epica saga criminale che il regista Matt Reeves ha iniziato nel 2022 con The Batman di Warner Bros. Pictures, ed è incentrato sul personaggio interpretato da Colin Farrell nel film. Dalle prime infomazioni, sappiamo che il drama "si addentrerà nel mondo che [il regista e sceneggiatore] Matt Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures", ma i dettagi sulla trama restano ancora sotto chiave. Sia Farrell che Reeves sono coinvolti come produttori esecutivi con il produttore del film Dylan Clark. Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) è la sceneggiatrice e la showrunner, mentre Craig Zobel è stato scelto per dirigere i primi tre episodi.

Il cast

Oltre a Colin Farrell, il cast comprende Cristin Milioti (How I Met Your Mother) nei panni di Sofia Falcone, figlia del boss del crimine Carmine Falcone, Rhenzy Feliz (Marvel's Runaways), Michael Kelly (House of Cards), Shohreh Aghdashloo (The Expanse) e Deirdre O'Connell (Outer Range).

Ricoprono ruoli ricorrenti Clancy Brown nel ruolo del mafioso Salvatore Maroni; Michael Zegen (La fantastica signora Maisel) probabilmente nel ruolo di Carmine Falcone, Alberto; Theo Rossi (Sons of Anarchy), Scott Cohen (Una mamma per amica), James Madio (The Offer), Carmen Ejogo (Your Honor), François Chau (The Expanse) e David H. Holmes (High Fidelity).