The Penguin: Il Pinguino punta al controllo di Gotham City nel nuovo trailer italiano della serie

Lo spin-off di The Batman di Matt Reeves arriverà su Sky e in streaming su NOW a settembre.

Un nuovo teaser trailer italiano di The Penguin, la serie spin-off di The Batman con Colin Farrell nei panni dell'iconica nemesi dell’eroe del DCU, ci fa conoscere meglio il protagonista e le motivazioni che lo spingono a odiare così profondamente il suo nemico. La serie, lo ricordiamo, in Italia arriverà in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti il prossimo settembre su Sky e in streaming su NOW (una data d'uscita esatta deve ancora essere annunciata).





The Penguin: La trama e il cast della miniserie

The Penguin, scritta da Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) e da lei prodotta a livello esecutivo con il regista e sceneggiatore di The Batman Matt Reeves e Farrell, si addentra nel mondo creato per il blockbuster mondiale di Warner Bros. Pictures per esplorare l'ascesa al potere di Oswald 'Oz' Cobblepot/Il Pinguino nella criminalità di Gotham City. La serie è stata definita dalla responsabile delle acquisizioni di Sky, Katie Keenan, "probabilmente la risposta della DC a I Soprano". Il nuovo trailer mostra Oswald Cobblepot pieno di disprezzo dopo gli eventi catastrofici di The Batman, il film del 2022. Questo è uno dei motivi per cui intende prendere il posto lasciato da Carmine Falcone (John Turturro) dopo la sua morte e governare la malavita di Gotham City. Da questa nuova clip capiamo anche qualche sarà la sua strategia: approfitterà del fatto che la figlia del boss Sofia Falcone (Cristin Milioti) e la sua famiglia stanno piangendo Carmine e cercando di vendicare la sua morte. La famiglia divisa sembra dargli l'occasione perfetta per ottenere ciò che vuole. Sofia, però, non pare essere così tanto in lutto come crede.



Il resto del cast include Michael Kelly (House of Cards) di Johnny Vitti, braccio destro della stessa famiglia; e Michael Zegen (La fantastica signora Maisel) di Alberto Falcone, l'altro figlio di Carmine. A loro si aggiungono Rhenzy Feliz (Runaways), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O'Connell (Outer Range), Clancy Brown (Billions) e tanti altri.