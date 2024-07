The Penguin: Data e trailer ufficiale dello spin-off di The Batman, in Italia atteso su Sky e NOW

News Serie TV

La miniserie con Colin Ferrell nuovamente nei panni del criminale Oswald 'Oz' Cobblepot debutterà il 19 settembre.

The Penguin, l'attesa miniserie spin-off del The Batman di Matt Reeves, con Colin Ferrell nuovamente nei panni del villain dal naso pronunciato, è sempre più vicina. In occasione del Comic-Con di San Diego, HBO ha diffuso il trailer ufficiale della sua ultima creazione e ne ha ufficializzato la data di debutto: 19 settembre. Otto episodi che in Italia sarà possibile vedere in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti.

The Penguin: La trama e il cast della miniserie DC

Ambientata una settimana dopo gli eventi del film che ha visto Robert Pattinson vestire l'iconico costume di Batman, The Penguin esplora l'ascesa al potere dello sfigurato Oswald 'Oz' Cobblepot, anche conosciuto come il Pinguino, ex luogotenente del defunto boss del crimine Carmine Falcone. Oz, però, si ritrova subito a fronteggiare i figli di Carmine - Sofia (Cristin Milioti, How I Met Your Mother), uscita da Arkham Asylum dopo essere stata riabilitata, e Alberto (Michael Zegen, La fantastica signora Maisel) -, oltre a molti altri i quali non hanno nessuna intenzione di lasciargli prendere il controllo del ventre criminale di Gotham City.

The Penguin porta la firma di Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) e ha coinvolto Reeves come produttore esecutivo. Il resto del cast include Rhenzy Feliz (Runaways) nei panni di Victor Aguilar, un adolescente che fa amicizia con Cobblepot e diventa il suo autista; Michael Kelly (House of Cards) di Johnny Vitti, braccio destro della famiglia Falcone; Clancy Brown (Billions) di Salvatore Maroni, un boss mafioso le cui iniziative sono cessate a seguito di uno storico arresto per droga, di cui Carmine era l'informatore; Shohreh Aghdashloo (The Expanse) di Nadia Maroni; Deirdre O'Connell (Outer Range) di Francis Cobb, la madre mentalmente disturbata di Cobblepot; Theo Rossi (Sons of Anarchy) di Julian Rush, un dottore; Scott Cohen (Una mamma per amica) di Luca Falcone, cugino di Carmine; Carmen Ejogo (Your Honor) di Eve Karlo; e James Madio (The Offer) di Milos Grapa, fidata guardia del corpo dei Falcone.

Il Pinguino è un personaggio che entra in "un vuoto di potere a Gotham", che è "completamente sottovalutato ma ha questo fuoco dentro di sé", ha spiegato Reeves durante il panel. Ferrell, che riprenderà il ruolo anche nel sequel di The Batman atteso nei cinema per il 2026, ha detto di vederlo come qualcuno con "la violenza e il dolore incisi sul volto". Nel corso della miniserie, esploreremo "questa vita e quanto sia danneggiata", qualcuno che incarna "questa profondità di ambizione e avidità e le conseguenze degli eventi dell'infanzia di Oz". Per quanto fosse "un disastro", il Pinguino era un personaggio incredibilmente "gustoso" in cui scavare.