The Penguin: Dal pubblico alla critica, tutti entusiasti per la serie DC, in Italia su Sky e in streaming su NOW

News Serie TV

Ascolti in crescita settimana dopo settimana e record di recensioni positive per la serie spin-off di The Batman. È The Penguin la migliore serie DC mai prodotta?

Può una storia ambientata in un mondo di supereroi funzionare pur non avendo nessun eroe al suo centro? La risposta è sì e lo dimostrano i numeri di The Penguin. La serie incentrata sull'omonimo, celebre villain di Gotham City, in Italia in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio, partiva da una base solida: l'apprezzato film del 2022 The Batman. Mantenere quella qualità narrativa e visiva sta premiando, perché pochi episodi sono bastati per affermare The Penguin come uno dei titoli più seguiti su HBO negli ultimi anni, schizzato ai primi posti dei meglio recensiti di sempre.



Entra in NOW e guarda The Penguin!

Una delle principali critiche mosse contro gli show DC visti in tv nel corso negli anni riguardava la loro tendenza - spesso imposta dall'alto - di restare fuori, ininfluenti rispetto al canone di quelle storie e di quei personaggi. Benché The Batman e ora The Penguin non siano legati alle vicende condivise del DC Universe, gli sforzi compiuti per impedire che questo spin-off di The Batman passasse come una trascurabile trovata commerciale, ma al contrario una corsa sfrenata tra il film e il sequel che verrà, stanno mandando in brodo di giuggiole i fan. The Penguin non si sta trattenendo in nulla: sta (re)introducendo personaggi a sorpresa, sta imbeccando teorie sconvolgenti, sta sfidando i più attenti con un'infinità di Easter egg e sta rovistando nelle pieghe di esistenze tutt'altro che secondarie, consegnando uno dopo l'altro episodi già considerati tra i migliori visti quest'anno.

The Penguin: Il successo della serie tv

Settimana dopo settimana, i dati d'ascolto in costante crescita negli Stati Uniti parlano di The Penguin come di un grande successo. L'episodio più recente, il quinto, ha registrato una media di 1,8 milioni di spettatori multipiattaforma: la performance più forte del crime drama con protagonista Colin Farrell in un singolo giorno dal suo esordio lo scorso mese. Un nuovo record personale che segue di appena una settimana il precedente (1,7 milioni di spettatori per il quarto episodio, una crescita di oltre 20 punti percentuali rispetto ai precedenti). HBO ha fatto sapere inoltre che sempre più spettatori si stanno avvicinando alla serie, con il primo episodio visto finora da oltre 14 milioni di spettatori.

The Penguin ha messo d'accordo anche la critica, e lo ha fatto come poche altre volte prima d'ora con il quarto episodio, Cent'anni, che ha ripercorso la storia passata di Sofia Falcone, interpretata da una formidabile Cristin Milioti. Con un punteggio sul portale IMDb che negli ultimi giorni è oscillato tra 9.5 e 9.7 e del 94% su Rotten Tomatoes, The Penguin ha eguagliato i record di show acclamati come Breaking Bad e I Soprano, serie quest'ultima alla quale diverse voci autorevoli continuano a paragonarla. Commentando in particolare questo parallelo, l'ideatrice Lauren LeFranc ha detto: "Stranamente, non abbiamo guardato molto a I Soprano mentre lavoravamo alla serie, ma capisco il paragone. Voglio dire, è una cosa molto bella in generale essere paragonati a uno dei più grandi show televisivi". Detto questo, "mi sembra che siamo molto diversi in quanto siamo a Gotham City".



Entra in NOW e guarda The Penguin!