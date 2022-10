The Penguin: Cristin Milioti affiancherà Colin Farrell nella serie spin-off di The Batman

News Serie TV

L'ex star di How I Met Your Mother e Made for Love interpreterà la protagonista femminile Sofia Falcone.

The Penguin (titolo provvisorio), la nuova serie di HBO Max che riporterà Colin Farrell nei panni del Pinguino, ha trovato la sua protagonista femminile. Cristin Milioti, attrice che ricorderete sicuramente per il ruolo della "madre" (alias Tracy) in How I Met Your Mother, ha firmato per ricoprire un importante ruolo nella serie spin-off del film di successo The Batman di Matt Reeves.

The Penguin: Cosa sappiamo finora

La serie, ordinata lo scorso marzo, espande il mondo che Reeves ha creato per il film della Warner Bros Pictures e si concentra sul personaggio del Pinguino (anche conosciuto con il nome Oswald Cobblepot), il villain di Gotham City interpretato nel film da Farrell. Dalle prime infomazioni, sappiamo che il drama "si addentrerà nel mondo che [il regista e sceneggiatore] Matt Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures". Sia Farrell che Reeves sono coinvolti come produttori esecutivi con il produttore del film Dylan Clark, e Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) è la sceneggiatrice. Craig Zobel è stato scelto per dirigere i primi due episodi. Qualche settimana fa, Farrell aveva rivelato che lo spin-off è ambientato "circa una settimana dopo la fine di The Batman, quindi con una Gotham che è ancora, in qualche modo, sott'acqua".

Il ruolo di Cristin Milioti

Cristin Milioti, vista di recente sempre su HBO Max nella serie Made for Love, interpreterà Sofia Falcone, figlia di Carmine Falcone, interpretato nel film da John Turturro. Le poche informazioni disponibili ci dicono che "Sofia sta combattendo con il Pinguino per il controllo della città". Gli appassionati dell'universo di Batman sapranno che il personaggio di Sofia Falcone è stato già esplorato nella serie di FOX Gotham, dove era interpretato da Crystal Reed.