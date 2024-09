The Penguin conquista il pubblico di HBO: Boom di ascolti per il primo episodio

News Serie TV

La nuova serie è in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì.

A HBO si festeggia l'ottimo esordio di The Penguin. La serie sequel del film di Matt Reeves The Batman, in Italia in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW ogni lunedì con un nuovo episodio, è stata vista attraverso tutte le piattaforme statunitensi da 5,3 milioni di spettatori nei primi quattro giorni di disponibilità (dal debutto al primo weekend). Si tratta di un risultato importante, che supera ad esempio quello del finale della pluripremiata Succession (4,9 milioni) e si avvicina a quello del ritorno di True Detective a gennaio (5,7 milioni).

The Penguin: Il successo della serie tv

Secondo quanto riferisce HBO, sul servizio streaming fratello Max The Penguin ha riunito il maggior numero di spettatori per una nuova serie in ogni regione del mondo dal lancio di The Last of Us nel gennaio del 2023, questo tendendo sempre i primi quattro giorni di disponibilità come parametro di riferimento. Inoltre, sempre su Max l'arrivo dello spin-off ha incrementato le visualizzazioni del film del 2022 del 350%.



Entra in NOW e guarda The Penguin!

The Penguin si concentra sul personaggio di Oswald 'Oz' Cobb, meglio conosciuto come il Pinguino, interpretato nuovamente da Colin Farrell. Ambientata una settimana dopo gli eventi di The Batman, la serie esplora l'ascesa al potere dell'ex luogotenente del defunto boss Carmine Falcone nel mondo criminale dell'oscura e pericolosa Gotham City.

Il resto del cast include Cristin Milioti (How I Met Your Mother) nel ruolo di Sofia Falcone, la figlia di Carmine audace e ferocemente imprevedibile; Rhenzy Feliz (Runaways) di Victor Aguilar, un ragazzo che ne ha passate molte e diventa il protetto di Oz mentre gli fa d'autista; Micheal Zegen (La fantastica signora Maisel) di Alberto Falcone, il fratello di Sofia, brillante ma non meno instabile di lei; Michael Kelly (House of the Cards) di Johnny Vitti, secondo in comando dei Falcone; Deirdre O'Connell (Outer Range) di Francis Cobb, la madre con problemi mentali di Oz; e Clancy Brown (Billions) del mafioso Salvatore Maroni, principale rivale dei Falcone.