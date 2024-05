The Penguin con Colin Farrell in Italia su Sky e NOW

News Serie TV

Gli 8 episodi della miniserie andranno in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti.

Una bella notizia per i tanti che stanno seguendo con interesse le notizie su The Penguin, la prossima miniserie del servizio streaming statunitense Max con il candidato all'Oscar Colin Farrell nei panni del famoso villain della DC Oswald 'Oz' Cobblepot/Il Pinguino, lo stesso da lui interpretato nel film di successo del 2022 The Batman, di cui è lo spin-off. Il colosso televisivo europeo Sky ne ha acquisito i diritti per la trasmissione in contemporanea nei Paesi in cui offre i propri servizi, inclusa l'Italia.

The Penguin: Cosa sappiamo della miniserie

Attesa sui teleschermi - in Italia quelli degli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW - più avanti quest'anno, The Penguin, scritta da Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) e da lei prodotta a livello esecutivo con il regista e sceneggiatore di The Batman Matt Reeves e Farrell, si addentra nel mondo creato per il blockbuster mondiale di Warner Bros. Pictures per esplorare l'ascesa al potere di Oswald 'Oz' Cobblepot/Il Pinguino nella criminalità di Gotham City.

Il resto del cast include Cristin Milioti (How I Met Your Mother) nei panni di Sofia Falcone, figlia del boss del crimine Carmine Falcone; Michael Kelly (House of Cards) di Johnny Vitti, braccio destro della stessa famiglia; e Michael Zegen (La fantastica signora Maisel) di Alberto Falcone, l'altro figlio di Carmine. A loro si aggiungono Rhenzy Feliz (Runaways), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O'Connell (Outer Range), Clancy Brown (Billions) e tanti altri.

"The Penguin si aggiungerà al nostro elenco di grandi show mentre miriamo a fornire ai nostri clienti la migliore programmazione statunitense in aggiunta alla nostra impressionante gamma di serie tv e film Sky Original", ha dichiarato la responsabile delle acquisizioni di Sky Katie Keenan in una nota diffusa da Deadline, definendo inoltre The Penguin "probabilmente la riposa della DC a I Soprano".