The Penguin: Colin Farrell rivela nuovi dettagli della serie spin-off di The Batman

L'attore ha rivelato alla stampa l'ambientazione temporale e la primissima scena.

In giro per promuovere il suo nuovo film Gli spiriti dell'isola, Colin Farrell si è preso un momento per condividere con la stampa alcuni nuovi dettagli della serie di HBO Max che lo riporterà nei panni del Pinguino, il villain di Gotham City interpretato nel film DC di quest'anno The Batman.

A proposito di The Penguin: I nuovi dettagli

Ordinata lo scorso marzo, The Penguin (titolo provvisorio) è stata presentata come una miniserie incentrata sul personaggio di Farrell anche conosciuto con il nome Oswald Cobblepot. "Si addentrerà nel mondo che [il regista e sceneggiatore] Matt Reeves ha creato per il blockbuster mondiale della Warner Bros. Pictures" aveva detto il servizio streaming, aggiungendo che sia Farrell sia Reeves ne sarebbero stati i produttori esecutivi con il produttore del film Dylan Clark, e Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) la sceneggiatrice.

Durante un'intervista con Extra, l'attore ha rivelato che lo spin-off è ambientato "circa una settimana dopo la fine di The Batman, quindi Gotham è ancora, in qualche modo, sott'acqua". Nel film, le bombe dell'Enigmista avevano distrutto la diga di Gotham, lasciando che l'acqua inondasse la città.

"Ho letto la sceneggiatura del primo episodio e si apre con i miei piedi che sguazzano nell'acqua nell'ufficio del [boss mafioso Carmine] Falcone", ha continuato Farrell. "Soltanto questo, quando l'ho letto, mi ha fatto dire 'Oh, Gesù!'". L'attore ha aggiunto che lo show è "bellissimo" e "ben scritto", che "adoro quel personaggio; ne sono ghiotto", e che la miniserie durerà circa "sei o otto" ore.