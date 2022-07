The Patient: Steve Carell terapista faccia a faccia con un omicida nel trailer della serie thriller

News Serie TV

Il singolare dramedy porta la firma degli ex produttori esecutivi di The Americans Joe Weisberg e Joel Fields.

Le premesse ci lasciano pensare che vedremo Steve Carell come non l'abbiamo mai visto in The Patient, una nuova serie dramedy thriller di FX in arrivo in streaming su Hulu negli Stati Uniti il 30 agosto. L'attore di The Office e di The Morning Show interpreta un terapista che è decisamente in pericolo quando si trova faccia a faccia con un serial killer, interpretato da Domhnall Gleeson (Run). Ecco il trailer ufficiale della serie diffuso da FX.

La trama di The Patient

Creata dai produttori esecutivi di The Americans Joe Weisberg e Joel Fields, The Patient in 10 episodi segue Carell nei panni di Alexander Strauss, uno psicoterapeuta che aiuta i suoi pazienti ad affrontare le loro emozioni contrastanti... sebbene anche lui ne abbia diverse. A un certo punto si ritrova prigioniero di un serial killer (Gleeson) che gli fa una richiesta insolita: frenare i suoi impulsi omicidi. Ma sbrogliare la mente di quest'uomo mentre affronta anche le onde d'urto dei suoi problemi repressi dà forma a un viaggio forse insidioso quanto la sua prigionia.

Il lavoro di Alan con Sam all'inizio sembra convenzionale, ma nel trailer vediamo scorci inquietanti, con Sam che esplode in un impeto di rabbia e scava una buca. "Ho un disturbo compulsivo, devo uccidere le persone", confessa ad Alan, mentre vediamo il terapista legato con una pesante catena attaccata alla caviglia durante le loro sessioni di terapia. “Una terapia di successo richiede un ambiente sicuro,” Alan avverte Sam, ma visto che vediamo Sam occultare più cadaveri, le cose non sembrano affatto così scontate. Completano il cast Linda Emond (Succession, Lodge 49), Laura Niemi (This Is Us) e Andrew Leeds (Lo straordinario mondo di Zoey).