The Patient: Steve Carell e Domhnall Gleeson su Disney+ in un thriller psicologico che tiene incollati allo schermo

È disponibile in streaming la miniserie firmata dai produttori esecutivi di The Americans Joe Weisberg e Joel Fields: 10 episodi di colpi di scena e introspezione, con due protagonisti ipnotici.

Non prendete impegni per i prossimi giorni se avete intenzione di guardare The Patient, da oggi 14 dicembre in streaming su Disney+ con tutti i 10 episodi subito disponibili. Perché siamo sicuri che, una volta iniziata, non riuscirete a staccarvi da questa nuova serie. Creato dai produttori esecutivi di The Americans Joe Weisberg e Joel Fields, The Patient è un thriller psicologico raffinato che può contare su due protagonisti che fanno la differenza, Steve Carell e Domhnall Gleeson, interpreti rispettivamente di uno psicoterapeuta e di un suo paziente. Ma non si tratta di un paziente qualsiasi: Gleeson è Sam, un uomo disturbato che non riesce a trattenere i suoi istinti omicidi.

La trama di The Patient: Chi è il paziente?

In The Patient Carell - che ancora una volta ci sorprende con un ruolo drammatico di spessore - interpreta Alan Strauss, un terapista benestante che ha scritto un libro di auto-aiuto di successo. Alan è rimasto vedovo di recente, va d'accordo con la figlia Shoshana (Renata Friedman), ma si è allontanato dal figlio Ezra (Andrew Leeds), convertitosi all'ebraismo ortodosso. Domnhall Gleeson è un misterioso paziente che si fa chiamare Gene e che non fa progressi neppure dopo diversi mesi di terapia. C'è una ragione: Gene in realtà si chiama Sam ed è un serial killer noto come John Doe Killer, perché prende i portafogli delle sue vittime, costringendo i poliziotti a perdere molto tempo nel tentativo di identificare i corpi.

Quando Alan dice al suo paziente che non farà progressi se non inizia a essere più onesto durante le loro sessioni, Sam lo rapisce e lo incatena al letto di un seminterrato di una casa in mezzo al nulla. Gli fa una richiesta insolita: fare terapia per frenare i suoi impulsi omicidi. Ma sbrogliare la mente di questo paziente non è facile, visto che Alan deve affrontare anche i suoi problemi repressi durante la prigionia e confrontarsi con se stesso. Quindi, alla fine, chi è il paziente del titolo? Entrambi, ci viene da pensare.

La serie claustrofobica da cui non vorrete staccarvi

Weisberg e Fields, con The Americans, si erano già mostrati abili sceneggiatori esperti nel saper creare una tensione crescente episodio dopo episodio. In The Patient sembra quasi che si divertano a torturarci inserendo un cliffhanger alla fine di tutti gli episodi (che durano comunque meno di mezz'ora e scorrono veloci). Molte scene di The Patient sono state girate nella stanza dove è tenuto prigioniero Alan e quasi sempre i protagonisti che vediamo sullo schermo sono soltanto Alan e Sam che conversano. Il fulcro centrare della serie è quindi la terapia, ma non mancano tesissimi momenti drammatici e incredibili colpi di scena che ci fanno sperare che Sam non stia per lasciarsi dietro l'ennesima vittima. La serie la reggono proprio Gleeson e Carell: il primo (che non ha caso ha recentemente ricevuto una nomination ai Golden Globe per quest ruolo) interpreta un serial killer che sa essere anche educato, perennemente con lo sguardo assente e privo di empatia; il secondo porta sulle spalle quasi tutto il peso emotivo della serie, ma è bravissimo a farci empatizzare con il suo personaggio. Alla fine, The Patient vi lascerà una sensazione positiva nonostante il dramma. Perché il tempo trascorso a guardare una serie tv di qualità non è mai tempo perso.