The Palace: Kate Winslet nella prima foto della nuova miniserie di HBO

Nel cast della serie, attualmente in produzione in Austria e nel Regno Unito, ci sono anche Matthias Schoenaerts, Andrea Riseborough, Hugh Grant e Martha Plimpton.

HBO ha diffuso la prima foto scattata sul set di The Palace (il titolo è ancora provvisorio), la nuova miniserie che vedrà come protagonista - per la terza volta con un progetto di alto profilo sulla rete via cavo americana - Kate Winslet. Oltre all'attrice premio Oscar, il drama coinvolge un team d'eccezione che comprende Will Tracy e Frank Rich - già dietro le quinte dell'acclamata Succession - e il premio Oscar Stephen Frears (Rischiose abitudini, The Queen), come regista e produttore esecutivo.

La trama e il cast di The Palace

HBO ha reso noti ancora pochissimi dettagli di The Palace. Sappiamo solo che la serie racconta cosa succede durante un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario che ha cominciato a disgregarsi. Rimangono segreti anche i dettagli del personaggio di Kate Winslet ma, basandoci sulla foto appena diffusa, potrebbe interpretare una persona che ricopre un ruolo di spicco in questo regime. Per l'attrice, che dà il suo contributo al progetto anche come produttrice esecutiva con, si tratta della terza esperienza su HBO dopo le acclamate miniserie Mildred Pierce e Omicidio a Easttown. Sappiamo, inoltre, che sarà anche in un quarto progetto, un'altra miniserie adattamento del romanzo di successo di Hernan Diaz Trust.

Anche il resto del cast di The Palace è assai promettente. Gli attori precedentemente annunciati sono Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton e Hugh Grant, quest'ultimo di nuovo su HBO dopo la miniserie The Undoing. Una data di uscita non è stata ancora annunciata dalla rete premium americana. Da Deadline sappiamo che le riprese sono ancora in corso in Austria e continueranno nei prossimi mesi nel Regno Unito.