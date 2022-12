The Palace: Hugh Grant raggiunge Kate Winslet nella miniserie HBO

News Serie TV

All'attore britannico è stato affidato un ruolo da guest star ancora misterioso.

Hugh Grant farà coppia con Kate Winslet in The Palace, una nuova miniserie in sviluppo a HBO. L'attore britannico ha firmato per ricoprire un ruolo da guest star nel drama annunciato lo scorso luglio e quarta miniserie di Winslet sulla rete via cavo americana dopo Mildred Pierce, Omicidio a Easttown e l'altra novità recentemente annunciata The Trust.

The Palace: La trama della miniserie

Scritta da Will Tracy (Succession) e prodotta a livello esecutivo dal nominato a due Oscar Stephen Frears, The Palace racconta cosa succede durante un anno trascorso tra le mura del palazzo di un regime autoritario che ha cominciato a disgregarsi. Oltre a Kate Winselt, gli altri attori precedentemente annunciati sono Matthias Schoenaerts e Andrea Riseborough. Non conosciamo i dettagli del ruolo affidato a Hugh Grant.

Hugh Grant, la tv e HBO

Per Hugh Grant si tratta di un ritorno in casa HBO visto che che in passato è stato tra i protagonisti di un'altra miniserie, The Undoing, al fianco di Nicole Kidman. Per quel ruolo, l'attore ha ricevuto sia una nomination agli Emmy che ai Golden Globe. Nonostante sia noto soprattutto per i suoi ruoli cinematografici in film come la saga di Bridget Jones e Notting Hill, Grant non ha disdegnato negli ultimi anni la tv. Un'altra serie che gli ha fatto gadagnare una nomination ai premi più importanti della tv è stata A Very English Scandal.