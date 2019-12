The Outsider: L'intenso trailer ufficiale della miniserie tratta dal romanzo di Stephen King

News Serie TV

Nel cast i vincitori dell'Emmy Ben Mendelsohn e Jason Bateman.

Nelle ultime ore, definita da Stephen King "uno dei migliori adattamenti del mio lavoro", la miniserie The Outsider, basata sul romanzo omonimo del 2018, torna a mostrarsi in un nuovo trailer, quello ufficiale, in attesa del debutto negli Stati Uniti su HBO il 12 gennaio.





Il thriller di 10 episodi racconta la storia di un crimine indicibile, la scoperta del cadavere mutilato dell'undicenne Frankie Peterson nei boschi della Georgia, e di come i sospetti ricadano ben presto su Terry Maitland (Jason Bateman, Ozark), un padre di famiglia, allenatore di baseball della Little League e insegnante d'inglese il quale giura di non avere nulla a che fare con l'accaduto. Il detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn, Bloodline) vorrebbe credergli, del resto Terry è stato il coach del suo defunto figlio. Tuttavia, le prove dicono il contrario, e a Ralph spetta dare un senso a un caso che un senso non sembra averlo, aiutato dalla scettica investigatrice privata Holly Gibney (Cynthia Erivo, che vedremo anche nella stagione 3 di Genius).

L'aspetto più sconcertante della faccenda è che Terry, lo dimostrano alcuni filmati, si trovava a decine di chilometri di distanza dal luogo dell'incidente quando è accaduto. "Un uomo non può esistere in due realtà contemporaneamente", afferma Gibney. Eppure le sue impronte sono dappertutto sulla scena del crimine. Cos'è successo davvero? E cosa deve ancora accadere?