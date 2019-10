The Outsider: Il primo trailer della miniserie basata sul romanzo di Stephen King

News Serie TV

Il thriller è atteso sull'americana HBO per il 12 gennaio.

La rete americana HBO ha diffuso un primo, lungo trailer di The Outsider, la miniserie con Ben Mendelsohn e Cynthia Erivo basata sul romanzo omonimo di Stephen King, in onda negli Stati Uniti dal 12 gennaio.





Scritto dall'ideatore di The Night Of Richard Price e diretto da Jack Bender (Mr. Mercedes), il thriller di 10 episodi racconta la storia di un crimine indicibile, la scoperta del cadavere mutilato dell'undicenne Frankie Peterson nei boschi della Georgia, e di come i sospetti ricadano ben presto su Terry Maitland (Jason Bateman), un padre di famiglia, allenatore di baseball della Little League e insegnante d'inglese il quale giura di non avere nulla a che fare con l'accaduto. Il detective Ralph Anderson (Mendelsohn) vorrebbe credergli, del resto Terry è stato il coach del suo defunto figlio. Tuttavia, le prove dicono il contrario, e a Ralph spetta dare un senso a un caso che un senso non sembra avercelo, aiutato dall'investigatrice privata Holly Gibney (Erivo).

Il resto del cast di The Outsider include Bill Camp (The Night Of), Mare Winningham (American Horror Story), Paddy Considine (Peaky Blinders), Julianne Nicholson (Law & Order True Crime), Yul Vázquez (Divorce), Jeremy Bobb (The Knick), Marc Menchaca (The Sinner), Hettienne Park (Hannibal), Michael Esper (Trust), Derek Cecil (House of Cards) e Max Beesley (Suits).