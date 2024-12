The Night Agent 2: Il trailer ufficiale svela la missione di Peter nella nuova stagione

News Serie TV

La serie di successo con Gabriel Basso tornerà in streaming su Netflix il 23 gennaio.

A Natale, Netflix ha pensato bene di essere più buono con i fan di The Night Agent offrendo loro, finalmente, un'anteprima della seconda stagione. Il thriller con Gabriel Basso nei panni di un agente dell'FBI che lavora alla Casa Bianca come operatore telefonico per il programma segreto Night Action, manca dagli schermi da quasi due anni. Il trailer ufficiale appena rilasciato rivela che gli episodi disponibili in streaming dal 23 gennaio si concentreranno sulla caccia alla talpa che ha tradito il Peter Sutherland di Basso durante l'ultima missione e lo ha quasi fatto uccidere.

The Night Agent: La trama della seconda stagione

Basata sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent ha riscosso grande successo in giro per il mondo introducendo la storia di Peter Sutherland, un agente dell'FBI di basso livello che lavora nel seminterrato della Casa Bianca con l'incarico di presidiare un telefono che non suona mai... finché non lo fa. La chiamata, da parte dell'esperta di sicurezza informatica Rose Larkin (Luciane Buchanan), in preda al panico, ha spinto entrambi in una cospirazione pericolosa e in rapido sviluppo che alla fine li ha condotti fino allo Studio Ovale. Nel frattempo, i due sono stati perseguitati da un gruppo di assassini e da imperscrutabili pezzi grossi della Casa Bianca.

Con la storia raccontata nel romanzo di Quirk esauritasi nel primo ciclo di episodi, cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione? In precedenza, l'ideatore Shawn Ryan aveva detto a TVLine: "Quello che ho sempre proposto a Netflix fin dall'inizio è che ci saranno storie diverse, spesso in luoghi diversi. Le storie saranno autoconclusive per stagione, ma non molti personaggi passeranno da una stagione all'altra". Aveva detto inoltre che vedere Peter diventare a pieno titolo un Nigh Agent "sarà il punto di partenza" per la seconda stagione, "per vedere cosa sarebbe stato mandato a fare. Ma abbiamo delle sorprese...". Il trailer rivela ora che lui e gli altri membri della squadra di Night Action sono stati traditi da una talpa. Non sapendo di chi possa fidarsi, Peter si allontana senza dare spiegazioni per fare lui stesso il doppio gioco.