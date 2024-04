The Neighborhood rinnovata per la stagione 7, quattro aggiunte al cast di Only Murders in the Building e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, prime aggiunte al cast di Grosse Pointe Garden Society e Jessica Frances Dukes raggiunge Alexander Ludwig in Earth Abides.

C'è anche The Neighborhood tra le serie tv rinnovate nelle ultime ore da CBS. La comedy con Cedric the Entertainer e Max Greenfield, forte delle medie d'ascolto costantemente buone, tornerà sulla rete americana con una settima stagione.

Tuttora inedita in Italia, The Neighborhood esplora l'improbabile amicizia tra i vicini di casa Calvin e Dave e le loro mogli, Tina (Tichina Arnold) e Gemma (Beth Behrs), in un difficile quartiere di Los Angeles. Con una media di 5,8 milioni di spettatori settimanali, sebbene in calo dell'11% rispetto alla stagione precedente, quest'anno la serie si sta affermando come la terza comedy più vista di CBS, dietro Young Sheldon e Ghosts.

Only Murders in the Building: Altre quattro aggiunte al cast della quarta stagione

Nuovo giorno, nuove aggiunte al cast della stagione 4 di Only Murders in the Building. Secondo Deadline, il veterano dello schermo Richard Kind (Innamorati pazzi), Daphne Rubin-Vega (Sognando a New York), Catherine Cohen (Girls5Eva) e Jin Ha (Pachinko) hanno ottenuto un ruolo ricorrente. Come per gli altri casting annunciati da quando è stata confermata la quarta stagione, i dettagli sono tenuti accuratamente sottochiave. Il prossimo ciclo di episodi si concentrerà sulla soluzione dell'omicidio di Sazz Pataki (Jane Lynch), la controfigura incredibilmente somigliante di Charles-Haden Savage (Steve Martin) dei suoi anni nella serie "Brazzos" e nel suo revival del 2020.

Melissa Fumero e Ben Rappaport in Grosse Pointe Garden Society

Melissa Fumero e Ben Rappaport sono pronti a tornare sulla rete americana NBC da protagonisti anni dopo Brooklyn Nine-Nine e Outsourced. I due attori e AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries) saranno i protagonisti di Grosse Pointe Garden Society, nuovo drama del duo di Good Girls Jenna Bans e Bill Krebs di cui la rete del Pavone ha ordinato l'episodio pilota. La potenziale serie ruota attorno a quattro membri di un club di giardinaggio dei sobborghi - tre dei quali interpretati da Fumero, Rappaport e Robb -, tutti provenienti da percorsi di vita diversi, coinvolti in omicidi e dispetti mentre lottano per far fiorire le loro vite convenzionali.

Birdie (Fumero) è un'autrice di successo, descritta come una donna titolata, ricca, a volte autodistruttiva e tossica, ma non senza un velo di dolore sotto la sua facciata. Lei è anche una fumatrice e bevitrice che ama indossare Chanel. Brett (Rappaport) ha messo da parte il suo sogno di avviare un'attività di restauro di automobili in modo che sua moglie (ora ex moglie) potesse finire la scuola di Legge. Continua a lavorare come direttore in un negozio di articoli di giardinaggio mentre si prende cura dei bambini. Alice (Robb), un'insegnante di liceo amata dagli studenti, è una sognatrice i cui sogni migliori le stanno crollando addosso. Lei è un membro di lunga data della Grosse Pointe Garden Society.

Earth Abides: Jessica Frances Dukes raggiunge Alexander Ludwig

Jessica Frances Dukes (Ozark) ha ottenuto il ruolo femminile principale in Earth Abides, miniserie di MGM+ basata sul classico della fantascienza di George R. Stewart La terra sull'abisso, il cui cast include già la star di Heels e Vikings Alexander Ludwig. La storia si concentra su Ish (Ludwig), un giovane geologo, brillante ma solitario, che vive una vita semi-isolata e si risveglia dal coma solo per scoprire che non è rimasto nessuno in vita tranne lui. Un'epidemia senza precedenti ha colpito il mondo. Solo in pochi sono sopravvissuti e non ci sono più regole. Ish intraprende un viaggio durante il quale dovrà imparare a sopravvivere e aprire il suo cuore all'amore, se vuole dare un significato alla sua esistenza dopo che la grande macchina della civiltà si è rotta. Dukes interpreterà Emma, l'esatto opposto di Ish. Impavida nel corpo e nella mente, lei è il battito del cuore del nuovo mondo che hanno deciso di costruire. La perdita le ha insegnato due cose: che la vita e il dolore sono intrecciati per sempre e che, alla fine, non siamo definiti da ciò che abbiamo ottenuto ma da ciò che abbiamo donato.