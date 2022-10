The Mosquito Coast: Il trailer ufficiale della stagione 2 anticipa tempi ancora difficili per i Fox

News Serie TV

Il drama con Justin Theroux e Melissa George tornerà in streaming su Apple TV+ il 4 novembre.

Quando qualcuno ti dice che tutto sarà diverso da adesso in poi, devi aspettarti che le cose peggiorino ulteriormente. Il trailer ufficiale della seconda stagione di The Mosquito Coast, in streaming su Apple TV+ dal 4 novembre ogni venerdì con un nuovo episodio per dieci settimane, mostra come quello che doveva essere un rifugio sicuro per la famiglia Fox diventerà in poco tempo un nuovo inferno.





The Mosquito Coast: Cosa ci aspetta nella stagione 2

Basata sul romanzo del 1981 di Paul Theroux, The Mosquito Coast segue il pericoloso viaggio di Allie Fox (interpretato da Justin Theroux, nipote di Paul), un brillante inventore e ostinato idealista che sradica la propria famiglia alla volta del Messico quando si trova improvvisamente in fuga dal governo degli Stati Uniti, dai cartelli della droga e dai sicari.

Nella seconda stagione i Fox si avventurano nella giungla guatemalteca per incontrare una vecchia amica e la sua comunità di ricercati. Questo nuovo rifugio, però, crea non pochi problemi alla famiglia, che resta invischiata in un conflitto tra i rampolli di un signore della droga locale. Quando Allie e Margot (Melissa George) si trovano in disaccordo sullo stabilirsi o continuare a spostarsi, decidono di seguire strade diverse per garantire un futuro alla propria famiglia. Dall'esito di questa scelta si capirà se i Fox si divideranno per sempre o si uniranno ancora di più.

"Si trovano in questo luogo molto isolato, senza Internet, realmente senza alcun accesso al mondo esterno, e il dramma familiare è decisamente scoppiettante", ha anticipato il co-showrunner Will Scheffer a Entertainment Weekly. "Credo basti dire che Margot e Dina non amano quel posto, al contrario di Allie e Charlie. La tensione tra Margot e Allie è una delle cose che preferisco della stagione".