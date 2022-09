The Midnight Club: Il trailer ufficiale della nuova serie horror di Mike Flanagan per Netflix

News Serie TV

I 10 episodi della serie basata sul romanzo YA di Christopher Pike in streaming dal 7 ottobre.

Avere pochi altri giorni di vita per colpa di una maledetta malattia terminale non è la cosa più spaventosa che i giovani protagonisti di The Midnight Club dovranno affrontare in questa nuova serie horror di Mike Flanagan, lo stesso di The Haunting e Midnight Mass. Disponibile in streaming su Netflix dal 7 ottobre, l'adattamento, del romanzo omonimo di Christopher Pike, torna a mostrarsi in un lungo trailer ufficiale.

The Midnight Club: La trama e i protagonisti

Co-ideata da Leah Fong, con Flanagan già dietro le quinte di Bly Manor, The Midnight Club è ambientata in una struttura per giovani malati terminali gestita da un'enigmatica dottoressa (interpretata dalla leggenda di Nightmare Heather Langenkamp) e ruota attorno a otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie inquietanti e trovare segni del soprannaturale dall'aldilà. Decidono così di fare un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo prova della sua esistenza.

Veniamo introdotti al Brightcliffe Hospice attraverso l'esperienza di Ilonka (Iman Benson, #blackAF), malata di cancro alla tiroide. "Ci sono così tante storie su questo posto. Storie di persone che credevano di morire e non sono morte", dice la ragazza nella clip. "Non mi interessa che cosa comporta. Se c'è un modo per salvare noi, metterei a ferro e fuoco il mondo". Il resto del club include Igby Rigney e Annarah Shephard (Midnight Mass), Aya Furukawa (Il club delle babysitter) e gli esordienti Adia, Ruth Codd, William Chris Sumpter e Sauriyan Sapkota.